Kraj sezone za Lamina Jamala

Lamin Jamal se povrijedio na meču Barselone i Selte i zbog toga mora na dužu pauzu. Baš pred Svjetsko prvenstvo.

Izvor: EPA/Enric Fontcuberta

Jedan od najboljih fudbalera svijeta Lamin Jamal (18) završio je sezonu zbog povrede koju je zaradio protiv Selte (1:0). Uhvatili su se svi u Barseloni za glavu kada je mladi fudbaler ostao da leži na travi, ali i u cijeloj Španiji pošto se sve dešava uoči skorog početka Svjetskog prvenstva u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Sada je stigla informacija iz Barselone da Lamin Jamal definitivno ove sezone više neće igrati za Barselonu zbog povrede zadnje lože, dok i dalje nema informacija da li će biti u stanju da igra za reprezentaciju Španije od 11. juna.

Pretpostavlja se da je i odluka da ne igra za Barselonu donijeta preventivno, pošto je titula u Španiji praktično osvojena dok je već u četvrtfinalu Lige šampiona katalonski klub završio učešće, tako da ne postoji ni potreba da Lamina Jamala viđamo na terenu dok ne počne Svjetsko prvenstvo.

Ako ne bude mogao da igra za Španiju, to će drastično promijeniti šanse "crvene furije" da postane prvak svijeta, pošto je bio glavni igrač svog tima i na putu osvajanja Evropskog prvenstva 2024. godine.

Lamin Jamal je inače ove sezone imao problema i sa pubalgijom, a završio je s učinkom od 24 gola i 18 asistencija u svim takmičenjima. S obzirom na to da se radi o 18-godišnjem fudbaleru koji je i dalje daleko od svog "pika forme", ovo je vrhunski učinak za njega.

