logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj sezone za Lamina Jamala

Autor Nebojša Šatara
0

Lamin Jamal se povrijedio na meču Barselone i Selte i zbog toga mora na dužu pauzu. Baš pred Svjetsko prvenstvo.

lamin jamal zavrsio sezonu da li igra na svjetskom prvenstvu Izvor: EPA/Enric Fontcuberta

Jedan od najboljih fudbalera svijeta Lamin Jamal (18) završio je sezonu zbog povrede koju je zaradio protiv Selte (1:0). Uhvatili su se svi u Barseloni za glavu kada je mladi fudbaler ostao da leži na travi, ali i u cijeloj Španiji pošto se sve dešava uoči skorog početka Svjetskog prvenstva u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Sada je stigla informacija iz Barselone da Lamin Jamal definitivno ove sezone više neće igrati za Barselonu zbog povrede zadnje lože, dok i dalje nema informacija da li će biti u stanju da igra za reprezentaciju Španije od 11. juna.

Pretpostavlja se da je i odluka da ne igra za Barselonu donijeta preventivno, pošto je titula u Španiji praktično osvojena dok je već u četvrtfinalu Lige šampiona katalonski klub završio učešće, tako da ne postoji ni potreba da Lamina Jamala viđamo na terenu dok ne počne Svjetsko prvenstvo.

Ako ne bude mogao da igra za Španiju, to će drastično promijeniti šanse "crvene furije" da postane prvak svijeta, pošto je bio glavni igrač svog tima i na putu osvajanja Evropskog prvenstva 2024. godine.

Lamin Jamal je inače ove sezone imao problema i sa pubalgijom, a završio je s učinkom od 24 gola i 18 asistencija u svim takmičenjima. S obzirom na to da se radi o 18-godišnjem fudbaleru koji je i dalje daleko od svog "pika forme", ovo je vrhunski učinak za njega.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:25
Delije Koreografija
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Tagovi

Lamin Jamal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC