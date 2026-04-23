logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Španija će drhtati zbog Lamina Jamala: Povrijedio se dok je šutirao penal, a Mundijal je baš blizu

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Talentovani španski fudbaler Lamin Jamal pogodio sa penala, pokazao da je vrijeme za izmjenu i pao na travu.

Lamin Jamal se povrijedio dok je šutirao penal Izvor: X/Ellis_/printscreen

Neće biti spavanja među navijačima Barselone i španske reprezentacije zbog onoga što se desilo na meču aktuenog lidera Primere i Selte iz Viga. Nakon što je pogodio sa bijele tačke za prednost, a ispostaviće se i pobjedu Barselone (1:0), najtalentovaniji fudbaler na svijetu Lamin Jamal požalio se na povredu i odmah napustio teren!

Čoini se da je povredu zadobio dok je izvodio penal protiv Selte, a tokom utakmice nije stiglo više detalja o njegovoj povredi. Bilo je jasno da mladi fudbaler ne može da nastavi meč, pa je on zamenjen samo nekoliko minuta kasnije, tokom prekida koji je nastao jer se nekome na tribinama ukazivala ljekarska pomoć. Pogledajte kako se povrijedio Lamin Jamal:

Barselona bi i bez Lamina Jamala mogla da stigne do titule u španskom prvenstvu, obaveze u Ligi šampiona nemaju jer ih je eliminisao Atletiko iz Madrida, ali... Eventualna povreda najtalentovanijeg igrača na svijetu bila bi katastrofalna po reprezentaciju Španije koju za samo nekoliko mjeseci čeka napad na svetsku titulu.

Španci su u najužem krugu kandidata za osvajanje Svjetskog prvenstva 2026. godine, a Jamal je trebalo da bude lider ekipe i njeno najjače oružje. U zavisnosti od stepena povrede, Španci će možda morati da mijenjaju ciljeve na Mundijalu. Noćas će sigurno više od polovina Španije moliti Boga da nije ništa strašno i da će mladi krilni napadač ubrzo opet na teren.

Tagovi

Lamin Jamal fudbal Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC