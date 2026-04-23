Španija će drhtati zbog Lamina Jamala: Povrijedio se dok je šutirao penal, a Mundijal je baš blizu

Talentovani španski fudbaler Lamin Jamal pogodio sa penala, pokazao da je vrijeme za izmjenu i pao na travu.

Neće biti spavanja među navijačima Barselone i španske reprezentacije zbog onoga što se desilo na meču aktuenog lidera Primere i Selte iz Viga. Nakon što je pogodio sa bijele tačke za prednost, a ispostaviće se i pobjedu Barselone (1:0), najtalentovaniji fudbaler na svijetu Lamin Jamal požalio se na povredu i odmah napustio teren!

Čoini se da je povredu zadobio dok je izvodio penal protiv Selte, a tokom utakmice nije stiglo više detalja o njegovoj povredi. Bilo je jasno da mladi fudbaler ne može da nastavi meč, pa je on zamenjen samo nekoliko minuta kasnije, tokom prekida koji je nastao jer se nekome na tribinama ukazivala ljekarska pomoć. Pogledajte kako se povrijedio Lamin Jamal:

Yamal scored a penalty & done his hamstring ffs. — E (@Ellis_) April 22, 2026

Barselona bi i bez Lamina Jamala mogla da stigne do titule u španskom prvenstvu, obaveze u Ligi šampiona nemaju jer ih je eliminisao Atletiko iz Madrida, ali... Eventualna povreda najtalentovanijeg igrača na svijetu bila bi katastrofalna po reprezentaciju Španije koju za samo nekoliko mjeseci čeka napad na svetsku titulu.

Španci su u najužem krugu kandidata za osvajanje Svjetskog prvenstva 2026. godine, a Jamal je trebalo da bude lider ekipe i njeno najjače oružje. U zavisnosti od stepena povrede, Španci će možda morati da mijenjaju ciljeve na Mundijalu. Noćas će sigurno više od polovina Španije moliti Boga da nije ništa strašno i da će mladi krilni napadač ubrzo opet na teren.