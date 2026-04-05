Da li je ovo najbolji potez sezone? Lamin Jamal je sad svima dokazao da je novi Mesi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Pogledajte nevjerovatno dodavanje Lamina Jamala na utakmici Atletika i Barselone.

Atletiko Barselona potez Lamina Jamala Izvor: TV Arena sport/screenshot

Barselona je prethodne večeri pobijedila Atletiko Madrid poslije preokreta (2:1), međutim ni golovi Đulijana Simeonea, ni Markusa Rašforda, a ni Roberta Levandovskog nisu obilježili meč na "Metropolitanu". Za potez kola, sezone, a možda i nešto više od toga, zaslužan je Lamin Jamal i njegov neverovatan pas spoljnom.

O čemu se radi? Lamin Jamal je u 14. minutu dobio loptu uz desnu aut-liniju, prevario je čuvara, a onda spoljnom poslao loptu dugu preko 30 metara, koja je perfektno izašla ispred Fermina Lopeza. Pogledajte kako je to izgledalo:


Nažalost po sve fudbalske sladokusce, Fermin Lopez nije uspio da postigne gol iz ove situacije, pa da jeste - bila bi to jedna od najljepših asistencija u fudbalu koje smo vidjeli u ovom vijeku. Štaviše, kažu da je potez koji je napravio Lamin Jamal zaista ruku pod ruku sa majstorijama Lionela Mesija.

Atletiko - Barselona 1:2
Izvor: Arena Sport 1

Inače, jučerašnja pobjeda Barselone je utoliko značajnija ako se zna da je Real Madrid izgubio od Majorke (2:1), tako da je sada katalonski tim pobjegao na sedam bodova razlike u La Ligi.

Do kraja sezone ostalo je još osam utakmica i vidjećemo da li će Barselona uspjeti da održi tu prednost i da opet osvoji titulu.



