Pogledajte nevjerovatno dodavanje Lamina Jamala na utakmici Atletika i Barselone.
Barselona je prethodne večeri pobijedila Atletiko Madrid poslije preokreta (2:1), međutim ni golovi Đulijana Simeonea, ni Markusa Rašforda, a ni Roberta Levandovskog nisu obilježili meč na "Metropolitanu". Za potez kola, sezone, a možda i nešto više od toga, zaslužan je Lamin Jamal i njegov neverovatan pas spoljnom.
Da li je ovo najbolji potez sezone? Lamin Jamal je sad svima dokazao da je novi Mesi
O čemu se radi? Lamin Jamal je u 14. minutu dobio loptu uz desnu aut-liniju, prevario je čuvara, a onda spoljnom poslao loptu dugu preko 30 metara, koja je perfektno izašla ispred Fermina Lopeza. Pogledajte kako je to izgledalo:
April 4, 2026
Nažalost po sve fudbalske sladokusce, Fermin Lopez nije uspio da postigne gol iz ove situacije, pa da jeste - bila bi to jedna od najljepših asistencija u fudbalu koje smo vidjeli u ovom vijeku. Štaviše, kažu da je potez koji je napravio Lamin Jamal zaista ruku pod ruku sa majstorijama Lionela Mesija.
Inače, jučerašnja pobjeda Barselone je utoliko značajnija ako se zna da je Real Madrid izgubio od Majorke (2:1), tako da je sada katalonski tim pobjegao na sedam bodova razlike u La Ligi.
Do kraja sezone ostalo je još osam utakmica i vidjećemo da li će Barselona uspjeti da održi tu prednost i da opet osvoji titulu.
