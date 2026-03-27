Bjelorus sa Mesijem osvojio triplu krunu, a na treninge dolazio pijan: "U bočici je uvijek bilo i alkohola"

Aleksandar Hleb je očigledno više volio život nego fudbal. Da nije bilo tako, ko zna koliko bi bio dobar.

Izvor: JULIAN STRATENSCHULTE / AFP / Profimedia

Nekadašnji fudbaelr Barselone Albert Dalmau otkrio je da je za vrijeme dok je nastupao ua "Kamp Nou" vidio kako Bjelorus Aleksandar Hleb na treninge u bočici donosi alkohol.

Umjesto energetskih pića vezista koji je došao kao veliko pojačanje iz Arsenala, ali se nije naigrao. Odigrao samo jednu sezonu u Kataloniji. Poslije toga je bio na pozajmicama u Štutgartu, Birmingemu i Volfsburgu i potom je ugovor istekao.

"U tipičnoj boci Gejtorejda zaista je bio Gejtorejd, ali on je dodao i malo alkohola", rekao je Dalmau, inače desni bek koji je ponikao u Barsi.

Nije tajna da je volio da popije

Hleb je u Barselonu stigao 2008. godine za 17.000.000 evra, a iako ima upisanu triplu krunu iz te sezone nije puno bio u sastavu, Sadašnji golman Barse Vojćeh Ščensni je otkrio i zašto.

"Hleb je mogao da postigne više u fudbalu. Imao je sjajnu karijeru, ali je volio i da popije", rekao je jednom prilikom Hlebov kolega iz nacionalnog tima.

Kakvu je karijeru imao?

Poslije početaka u Dinamo Minsku i BATE Borisovu prešao je u Štutgart i postao legenda u redovima "švaba". Osvojio je titulu u Bundesliugi, dokazao se za tri godine u Arsenalu i poslije epizode u Barsi pao. Igrao je kasnije u Rusiji, Bjelorusiji, Turskoj, a završio je karijeru 2019. godine.

(MONDO)

BONUS VIDEO: