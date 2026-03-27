logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bjelorus sa Mesijem osvojio triplu krunu, a na treninge dolazio pijan: "U bočici je uvijek bilo i alkohola"

Autor Nikola Lalović
0

Aleksandar Hleb je očigledno više volio život nego fudbal. Da nije bilo tako, ko zna koliko bi bio dobar.

aleksandar hleb dolazio pijan na treninge Izvor: JULIAN STRATENSCHULTE / AFP / Profimedia

Nekadašnji fudbaelr Barselone Albert Dalmau otkrio je da je za vrijeme dok je nastupao ua "Kamp Nou" vidio kako Bjelorus Aleksandar Hleb na treninge u bočici donosi alkohol.

Umjesto energetskih pića vezista koji je došao kao veliko pojačanje iz Arsenala, ali se nije naigrao. Odigrao samo jednu sezonu u Kataloniji. Poslije toga je bio na pozajmicama u Štutgartu, Birmingemu i Volfsburgu i potom je ugovor istekao. 

"U tipičnoj boci Gejtorejda zaista je bio Gejtorejd, ali on je dodao i malo alkohola", rekao je Dalmau, inače desni bek koji je ponikao u Barsi.

Nije tajna da je volio da popije

Hleb je u Barselonu stigao 2008. godine za 17.000.000 evra, a iako ima upisanu triplu krunu iz te sezone nije puno bio u sastavu, Sadašnji golman Barse Vojćeh Ščensni je otkrio i zašto.

"Hleb je mogao da postigne više u fudbalu. Imao je sjajnu karijeru, ali je volio i da popije", rekao je jednom prilikom Hlebov kolega iz nacionalnog tima. 

Kakvu je karijeru imao? 

Poslije početaka u Dinamo Minsku i BATE Borisovu prešao je u Štutgart i postao legenda u redovima "švaba". Osvojio je titulu u Bundesliugi, dokazao se za tri godine u Arsenalu i poslije epizode u Barsi pao. Igrao je kasnije u Rusiji, Bjelorusiji, Turskoj, a završio je karijeru 2019. godine.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:25
Delije Koreografija
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Bjelorusija FK Barselona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC