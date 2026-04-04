ČITAOCI REPORTERI

Barselona u Madridu stavila ruku na titulu u Primeri: Poslije sukoba i crvenih Levandovski srušio Atletiko

Barselona u Madridu stavila ruku na titulu u Primeri: Poslije sukoba i crvenih Levandovski srušio Atletiko

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Vidjeli smo mnogo vatre na terenu, ali na kraju je sjajni Robert Levandovski golom u finišu meča uspio da obezbijedi Barseloni pobjedu.

Barselona pobijedila atletiko Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Nakon što je Vedat Murići učinio uslugu Barseloni i uspio da svojim golom nanese poraz Real Madridu sada je u dramatičnom derbiju sa Atletikom u Madridu tim Hansija Flika preokrenuo i pobijedio 2:1 (1:1) i tako se osigurao na vrhu tabele.

Sve je počelo jako dobro za Atletiko kada je Đulijano Simeone pogodio na asistenciju Klemena Lenglea, ali je u 42. minutu poslije dodavanja Danija Olma pogodio Markus Rašford. .

Pravi haos nastao je na samom kraju prvog poluvremena kada je Niko Gonzales zbog neopreznog starta dobio direktan crveni karton, a onda je na starrttu drugog dijela igre Đerardu Martinu pokazan crveni. Ipak sudija je gledao VAR i to preinačio u žuti.

Kada je djelovalo da je sve gotovo jedan sjajan dribling Žoaoa Kansela izbacio je rivale i Robert Levandovski je dao gol u 87. minutu koji bi mogao da znali titulu za Katalonce.

Sada Barselona ima 76 bodova, što je čak sedam više od Real Madrida na drugom mjestu. Viljareal je ostao na trećem mjestu, dok je Atletiko četvrti, ali je siguran kao tim za Ligu šampiona naredne sezone.



Standings provided by Sofascore

Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Možda će vas zanimati

FK Barselona Atletiko Madrid Primera

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Kolumna - Nebojša Šatara

