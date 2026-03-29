"Mesi je morao da ode": Predsjednik Barselone se nikad nije pokajao jer je pustio legendu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Đoan Laporta se još jednom osvrnuo na slučaj Lionela Mesija kome su u Barseloni vrata uvijek otvorena.

Đoan Laporta o Mesiju Izvor: Profimedia

Predsednik Barselone Đoan Laporta kaže da je donio dobru odluku kada je pustio legendarnog Lionela Mesija da napusti klub. Katalonci su tako rasteretili budžet u ljeto 2022. godine kada Argentincu nije produžen ugovor. Uslijedio je transfer u Pari Sen Žermen, da bi poslije dve godine zadužio dres Intera iz Majamija gdje i dalje igra.

Vidjeli su navijači Barselone Mesija kako završava karijeru u klubu gdje je počeo svoj fudbalski put 2000. godine, ali zbog finansijske situacije u klubu, to nije bilo moguće.

Laporta je preuzeo veliki rizik i kako kaže, nije se pokajao. Čelnik Katalonaca ne odbacuje mogućnost da se Leo vrati u svoju Barselonu, naravno, u potpuno drugoj ulozi.

Izvor: EPA-EFE/Alberto Estevez

"Morao sam da donesem odluku i donio sam pravu. Rezultati govore u prilog tome. Uspjeli smo da oporavimo klupske finansije, da sagradimo konkurentan tim, a bilo je vrijeme i za smjenu generacija. Leo se približavao kraju karijere i morali smo da se upustimo u proces pravljenja novog tima. Da li bih volio da smo gradili novi tim uz Leovu pomoć? Da. Pokušali smo, ali nije bilo moguće", rekao je Laporta i dodao:

"Budući odnos gradiće se na temelju toga šta Leo hoće i šta Barselona hoće. U nekom trenutku, interesi bi mogli da se poklope."

Laporta je bez imalo ustezanja govorio o suđenju u Španiji i direktno isprozivao najvećeg rivala.

"Uvijek imam osjećaj da bismo mogli da budemo i superiorniji nego što jesmo jer nas sudije ne favorizuju. Ovdje djeluje da uvijek pomažu Real Madridu. Očigledno je da su sudije pristrasne kada je Barselona u pitanju."

