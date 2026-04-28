Lamin Jamal neće biti spreman za Svjetsko prvenstvo: Španija dobila najgore moguće vijesti

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Barselona insistira da Lamin Jamal i ako ode na Svjetsko prvenstvo propusti prva dva meča grupne faze.

Lamin Jamal propustiće prve dvije utakmice Svjetskog prvenstva Izvor: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dolazi kraj sezone, a zvijezde samo padaju. Povrijedio se Luka Modrić, a prije njega i Lamin Jamal i obojica su neizvjesna za početak Svjetskog prvenstva. Sada iz Španije dolaze vijesti da će selektor vjerovatno voditi krilnog igrača Barselone na Mundijal, ali da neće računati na njega od starta.

Mladi krilni fudbaler je dao pobjedonosni gol za Barselonu protiv Selte iz Viga sa bijele tačke, a tada je povrijedio zadnju ložu i odmah je morao napolje. Odmah su reagovali u Barseloni, poslali ga na snimanje i probali da smire strasti, ali iz Španije dolaze sve gore vijesti.

Prvo je objavljeno da neće više igrati za katalonski klub do kraja sezone, a sada je pod velikim znakom pitanja za Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kakva je situacija sa njim? 

Svjetsko prvenstvo počinje za mjesec i po dana, ali kako su naknadne provjere pokazale da je Jamal povrijedio i mišić bedra lijeve noge, prognoziran mu je duži oporavak. Barselona navodno insistira da on propusti prve mečeve na Svjetskom prvenstvu kako mu se stanje ne bi pogoršalo i kako mu se kasnija karijera ne bi dovela u pitanje.

Oporavak treba da traje između  četiri i šest sedmica, a u slučaju najgoreg scenarija Lamin Jamal će propustiti prva dva meča grupne faze i biće spreman tek za treći. Sreća u nesreći za Špance je što prve dvije utakmice igraju sa Zelenortsklim ostrvima i Saudijskom Arabijom. Ako Lamin Jamal bude 100 odsto spreman za Urugvaj u trećem kolu svi će biti zadovoljni. 

