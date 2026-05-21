Poginuo izraelski reprezentativac: Dva puta bio prvak Evrope sa Avdijom i Madarom

Košarkaški reprezentativac Izraela Raz Adam preminuo je u saobraćajnoj nesreći.

Tragične vijesti dolaze iz Izraela gdje je preminuo 26-godišnji nekadašnji košarkaški reprezentativac Raz Adam. On je preminuo nakon saobraćajne nesreće u sjevernom Izraelu, a krenuo je na put da bi stigao na timsku večeru. Osim njega nije bilo žrtava, ali jedan 39-godišnji muškarac je povrijeđen u sudaru dva automobilla.

Raz Adam je bio kapiten Hapoel Galil Eliona, a sa timom Izraela do 20 godina osvojio je dva prvenstva Evrope. Igrao je na poziciji beka sa visinom od 193 centimetra.

Najveće uspjehe karijere napravio je 2018. i 2019. godine kada je sa U20 selekcijom dva puta osvojio Eurobasket. U tim generacijama najbolji igrači uz Adama bili su Jam Madar, Deni Avdija i Jovel Zosman.

Ko je Raz Adam?

ליגת ווינר סל המומה וכואבת את מותו של שחקן הפועל גליל עליון רז אדם.



אדם גדל במחלקת הנוער של אליצור עירוני נתניה, עלה לבוגרים בגיל צעיר ואף עזר למועדון להעפיל לליגה הלאומית כשחקן מוביל. בקיץ 2020, אחרי שתי זכיות רצופות באליפות אירופה עם נבחרת העתודה, הוא חתם בהפועל ת"א וגם בה הפך…pic.twitter.com/j9UNG95ElY — Winner League (@WinnerLeague)May 20, 2026

U karijeri je igrao za Elicur Ironi Netanju, Hapoel Tel Aviv, Ironi Nes Zionu, Ironi Kirjat Atu, a uspio je da nastupi i za seniorsku reprezentaciju Izraela. Iako nije otišao na veliko takmičenje sa reprezentacijom igrao je u posljednjem prozoru kvalifikacija protiv Kipra.

Ove sezone je poslije povratka nakon povrede prosječno bilježio 11,1 poen, 2,7 skoova, 3,5 asistencija i 1,1 ukradenu loptu po meču, a naredni meč trebalo je da odigra u nedjelju.

"Dobili smo informaciju o smrti Raza Adama, šokirani smo i duboko pogođeni. Ovo je tužan dan za izraelsku košarku i u ime lige želim da pošaljem poruke saučešća njegovoj porodici, prijateljima i Hapoelu", rekao je Ari Stajnberg, predsjednik izraelske lige.

