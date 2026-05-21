Poginuo izraelski reprezentativac: Dva puta bio prvak Evrope sa Avdijom i Madarom

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Košarkaški reprezentativac Izraela Raz Adam preminuo je u saobraćajnoj nesreći.

Tragične vijesti dolaze iz Izraela gdje je preminuo 26-godišnji nekadašnji košarkaški reprezentativac Raz Adam. On je preminuo nakon saobraćajne nesreće u sjevernom Izraelu, a krenuo je na put da bi stigao na timsku večeru. Osim njega nije bilo žrtava, ali jedan 39-godišnji muškarac je povrijeđen u sudaru dva automobilla.

Raz Adam je bio kapiten Hapoel Galil Eliona, a sa timom Izraela do 20 godina osvojio je dva prvenstva Evrope. Igrao je na poziciji beka sa visinom od 193 centimetra. 

Najveće uspjehe karijere napravio je 2018. i 2019. godine kada je sa U20 selekcijom dva puta osvojio Eurobasket. U tim generacijama najbolji igrači uz Adama bili su Jam Madar, Deni Avdija i Jovel Zosman

Ko je Raz Adam?

U karijeri je igrao za Elicur Ironi Netanju, Hapoel Tel Aviv, Ironi Nes Zionu, Ironi Kirjat Atu, a uspio je da nastupi i za seniorsku reprezentaciju Izraela. Iako nije otišao na veliko takmičenje sa reprezentacijom igrao je u posljednjem prozoru kvalifikacija protiv Kipra.

Ove sezone je poslije povratka nakon povrede prosječno bilježio 11,1 poen, 2,7 skoova, 3,5 asistencija i 1,1 ukradenu loptu po meču, a naredni meč trebalo je da odigra u nedjelju. 

"Dobili smo informaciju o smrti Raza Adama, šokirani smo i duboko pogođeni. Ovo je tužan dan za izraelsku košarku i u ime lige želim da pošaljem poruke saučešća njegovoj porodici, prijateljima i Hapoelu", rekao je Ari Stajnberg, predsjednik izraelske lige.

