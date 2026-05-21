Juventus dovodi Alisona: On je ključ da ubijede Vlahovića da ostane

Juventus je spreman da dovede Alisona kako bi ubijedio Dušana Vlahovića da ostane.

Juventus je na korak od toga da naredne sezone igra Ligu Evrope, ali izgleda da su i pored toga uspjeli da dogovore veliko pojačanje. Dugogodišnji golman Liverpula Alison Beker je na korak od dolaska u klub iz Torina.

Kako piše "Gazeta delo sport" iskusni Brazilac je apsolutno spreman da se posveti rekonstruciji Juventusa i želi da se vrati u Italiju gdje je već branio za Romu. Ne smeta mu ni ako se naredne sezone u Torinu bude igrala Liga Evrope.

Juventus je pred posljednje kolo Serije A šesti na tabeli i potrebno mu je da kiksnu Mian, Roma ili Komo da bi igrao u Ligi šampiona naredne sezone. Od te utakmice, ali možda i odluke Alisona Bekera umnogome zavisi sudbina Dušana Vlahovića.

Šta će biti sa Vlahovićem?

Ni Mikele Di Gregorio ni Matija Perin nisu blistali na golu Juventusa ove sezone i potrebno je pojačanje na golu, Dušan Vlahović dugo pregovara o potencijalnom novom ugovoru, ali kako želi da igra na najvišem nivou značiće mu za odluku i jedno ovako veliko pojačanje.

Očekuje se da Alison startuje u posljednjem kolu Premijer lige i da mu to bude posljednji meč u dresu kluba u kome je osam godina. Ipak kako ima ugovor do 2027. godine moraće Juventus ipak da se dogovori sa "crvenima" oko obeštećenja.

