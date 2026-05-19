Juventus kaznio Dušana Vlahovića: Isplivao snimak haosa, svi su vidjeli šta se desilo

Dušan Vlahović i Manuel Lokateli kažnjeni su od strane Juventusa zbog ponašanja na utakmici protiv Fiorentine i svađe na terenu

Izvor: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Juventusu je potrebno pravo čudo da bi se našao u Ligi šampiona sljedeće sezone. Poraz od Fiorentine (0:2) udaljio je ekipu od cilja. Na tom meču je poništen gol Dušana Vlahovića zbog ofsajda, a kolika tenzija je vladala vidjelo se i po reakciji tokom meča.

Vlahović je ušao u žustru raspravu sa Manuelom Lokatelijem tokom utakmice. Svađali su se i to pred očima cijelog stadiona. Njihov potez nije se dopao čelnicima kluba pa su tako obojica kažnjeni - novčano.

LITE LOCATELLI-VLAHOVIC: MAXI-MULTA IN ARRIVO DALLA JUVENTUS



Nervi tesissimi in casa Juventus. Durante la pesantissima sfida contro la Fiorentina, persa 2-0 allo Stadium, Manuel Locatelli e Dusan Vlahovic sono esplosi in una lite furiosa davanti a migliaia di tifosi. Un…pic.twitter.com/omWnpCczOr — Radio Radio (@RadioRadioWeb)May 19, 2026

Italijanski mediji prenijeli su da je klub odlučo tako da ih opomene i da eventualna suspenzija nije uzeta u obzir. Prvenstveno zbog činjenice da su im potrebna obojica u posljednjem kolu Serije A u kom Juventus gostuje Torinu i mora da se nada kiksevima Rome ili Milana da bi eventualnom pobjedom imao šansu za Ligu šampiona.