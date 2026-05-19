"Derbi je izgubio važnost jer smo moćniji": Rade Krunić još čeka pravi meč Zvezde i Partizana

Rade Krunić smatra da je "vječiti derbi" izgubio važnost jer je Crvena zvezda daleko moćnija od Partizana.

Vezni fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić ispunio je sebi san oblačenjem crveno-bijelog dresa, a tokom prethodne dvije sezone imao je priliku da osvoji dvije "duple krune", odigra velike mečeve na evropskoj sceni i odmjeri snagu sa Partizanom u najvažnijoj utakmici srpskog fudbala. Ipak, utisak koji je beogradski derbi ostavio na njega nije u potpunosti opravdao očekivanja - zbog razlike u kvalitetu.

Krunić smatra da je zbog toga što Crvena zvezda ima moćniji i jači tim od Partizana značaj "vječitog derbija" oslabio, pa samim tim utakmicu ne može da uporedi sa onom koju igraju najveći klubovi u Turskoj. Potpuno drugačiji utisak stekao je dok je kao fudbaler Fenerbahčea posmatrao sve što se dešava pred, tokom i nakon meča protiv Galatasaraja.

"Igrao sam Milan - Inter, nisam igrao Fenerbahče - Galatasaraj iako sam bio tu, igrao sam Crvena zvezda - Partizan. Realno, sa moje tačke gledišta, nisam doživio pravi derbi. Ovaj posljednji je bio sa bodom razlike, to je bio najposebniji. Naravno, osjećao sam pritisak, ali sam iskusniji i lakše se nosim sa pritiskom. Prije godinu i po dana, iako nisam igrao derbi u Turskoj, to je strašno... Deset dana prije toga se samo priča o derbiju, pa deset dana poslije toga. Ne samo navijači, nego mediji, ljudi na ulici. Samo pričaju o fudbalu. To je, za mene, najveći derbi. Ne dodvoravam se da je naš derbi najveći. Siguran sam da bi, da je Partizan na približnom nivou nama, pa i ja zbog svog osjećaja - jer sam Delija, Zvezdaš - bilo bi teže igrati od bilo kog drugog derbija. U ovom trenutku, s obzirom na to koliko smo mi moćniji, jači tim, taj derbi je izgubio na važnosti", rekao je Rade Krunić u emisiji "Super Indirektno kod Popa i Milana".

Godinama je Rade Krunić igrao u Seriji A, pa samim tim i najveći gradski derbi u Italiji. Ipak, tamo nije stekao utisak da Milan i Inter igraju "na život i smrt", kao što se često predstavlja u Beogradu ili u Istanbulu.

"Milan i Inter igraju strašan derbi, ali to je ispod nas. Tu je priča samo o fudbalu. Nema tolike tenzije, Lacio i Roma imaju veću. Pričao sam sa Edinom Džekom, on kaže da je tamo viši nivo. Ne bude u Milanu nekog haosa ni poslije utakmice. Pobijedi bolji, svi kućama", rekao je vezni fudbaler Crvene zvezde.