logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Derbi je izgubio važnost jer smo moćniji": Rade Krunić još čeka pravi meč Zvezde i Partizana

"Derbi je izgubio važnost jer smo moćniji": Rade Krunić još čeka pravi meč Zvezde i Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Rade Krunić smatra da je "vječiti derbi" izgubio važnost jer je Crvena zvezda daleko moćnija od Partizana.

Rade Krunić o vječitom derbiju Izvor: MN PRESS

Vezni fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić ispunio je sebi san oblačenjem crveno-bijelog dresa, a tokom prethodne dvije sezone imao je priliku da osvoji dvije "duple krune", odigra velike mečeve na evropskoj sceni i odmjeri snagu sa Partizanom u najvažnijoj utakmici srpskog fudbala. Ipak, utisak koji je beogradski derbi ostavio na njega nije u potpunosti opravdao očekivanja - zbog razlike u kvalitetu.

Krunić smatra da je zbog toga što Crvena zvezda ima moćniji i jači tim od Partizana značaj "vječitog derbija" oslabio, pa samim tim utakmicu ne može da uporedi sa onom koju igraju najveći klubovi u Turskoj. Potpuno drugačiji utisak stekao je dok je kao fudbaler Fenerbahčea posmatrao sve što se dešava pred, tokom i nakon meča protiv Galatasaraja.

"Igrao sam Milan - Inter, nisam igrao Fenerbahče - Galatasaraj iako sam bio tu, igrao sam Crvena zvezda - Partizan. Realno, sa moje tačke gledišta, nisam doživio pravi derbi. Ovaj posljednji je bio sa bodom razlike, to je bio najposebniji. Naravno, osjećao sam pritisak, ali sam iskusniji i lakše se nosim sa pritiskom. Prije godinu i po dana, iako nisam igrao derbi u Turskoj, to je strašno... Deset dana prije toga se samo priča o derbiju, pa deset dana poslije toga. Ne samo navijači, nego mediji, ljudi na ulici. Samo pričaju o fudbalu. To je, za mene, najveći derbi. Ne dodvoravam se da je naš derbi najveći. Siguran sam da bi, da je Partizan na približnom nivou nama, pa i ja zbog svog osjećaja - jer sam Delija, Zvezdaš - bilo bi teže igrati od bilo kog drugog derbija. U ovom trenutku, s obzirom na to koliko smo mi moćniji, jači tim, taj derbi je izgubio na važnosti", rekao je Rade Krunić u emisiji "Super Indirektno kod Popa i Milana".

Godinama je Rade Krunić igrao u Seriji A, pa samim tim i najveći gradski derbi u Italiji. Ipak, tamo nije stekao utisak da Milan i Inter igraju "na život i smrt", kao što se često predstavlja u Beogradu ili u Istanbulu.

"Milan i Inter igraju strašan derbi, ali to je ispod nas. Tu je priča samo o fudbalu. Nema tolike tenzije, Lacio i Roma imaju veću. Pričao sam sa Edinom Džekom, on kaže da je tamo viši nivo. Ne bude u Milanu nekog haosa ni poslije utakmice. Pobijedi bolji, svi kućama", rekao je vezni fudbaler Crvene zvezde.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rade Krunić vječiti derbi FK Crvena zvezda FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC