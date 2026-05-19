Anćeloti zbog Nejmara precrtao zvijezde Premijer lige: Ni igrač od 75.000.000 evra ne ide na Mundijal

Iskusni trener Karlo Anćeloti precrtao je trojicu fudbalera iz Premijer lige, među njima je i Žoao Pedro koji igra fantastičnu sezonu - da bi Nejmar išao na Mundijal.

Fudbalska reprezentacija Brazila ponovo će pokušati da osvoji Svjetsko prvenstvo, a selektor Karlo Anćeloti saopštio je na kojih 26 igrača računa za Mundijal 2026 u SAD, Kanadi i Meksiku. Cijela zemlja čekala je da vidi da li će Nejmar biti spisku i na kraju je italijanski stručnjak obradovao naciju.

Međutim... Ako Brazil doživi neuspjeh na Svjetskom prvenstvu, vjerovatno će Karlo Anćeloti i Nejmar bili krivci za to. Posebno kada se ima u vidu da fudbaler Santosa možda nije u potpunosti spreman i da bi ovo mogla da bude samo njegova oproštajna tura umjesto stvarnog doprinosa nacionalnom timu. A zbog njega su van spiska ostali igrači koji su možda malo više zaslužili poziv zbog svojih igara u posljednje vrijeme.

Napadač Arsenala Gabrijel Žesus (29) na korak je od šampionske titule u Engleskoj i pred sobom ima finale Lige šampiona, ali za njega nije bilo mjesta na Anćelotijevom spisku. Ista situacija je i sa Rišarlisonom (29), čiji tim ima daleko lošije rezultate, ali je on zapravo odigrao sasvim pristojnu sezonu i postigao 10 golova u Premijer ligi.

Efikasniji od obojice je Žoao Pedro (24), napadač Čelsija kojeg Barselona vidi kao zamjenu za Roberta Levandovskog. Riječ je o fudbaleru kojeg je svojevremeno Votford platio Fluminenseu 11 miliona evra, zatim prodao Brajtonu za 34,2 miliona evra, da bi na kraju završio u Londonu - i to nakon transfera teškog 63,7 miliona evra! Čelsi ga je kupio prethodnog ljeta, a debitantsku sezonu u slavnom klubu obilježio je sa 20 golova na 49 mečeva u svim takmičenjima.

Specijalizovani sjt "Transfermarkt" procjenjuje da Žoao Pedro vrijedi 75 miliona evra u ovom trenutku, pa je vjerovatno on i najskuplji fudbaler kojeg je neki selektor "precrtao" pred Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u SAD, Kanadi i Meksiku. Za talentovanog fudbalera koji se sa 15 golova u sezoni na terenima Premijer lige dokazao cjelokupnoj fudbalskoj javnosti nema mjesta u timu jer Karlo Anćeloti na turnir vodi Nejmara!

Znalo se da zbog povrede na Svjetskom prvenstvu neće igrati Rodrigo iz Real Madrida, zbog lošije forme u ovoj sezoni nije bilo mjesta ni za Savinja iz Mančester sitija, a Karlo Anćeloti morao je da "otpiše" i još neka veoma zvučna imena. Precrtan je Žoelington iz Njukasla, Estevao iz Čelsija neće igrati na Mundijalu 2026. godine jer nije čak ni na širem spisku, dok su mjesto na njemu izborili Antoni iz Real Betisa i Igor Žesus iz Notingem Foresta.