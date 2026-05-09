Brazilci vode Nejmara da se oprosti na Mundijalu: Anćeloti ga precrtao, pa ipak stavio na spisak?

Slavni brazilski fudbaler mogao bi da završi karijeru na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Svetsko prvenstvo u fudbalu koje će organizovati SAD, Kanada i Meksiko počinje za oko mjesec dana, a to znači da ćemo uskoro dobiti i spisak fudbalera na koje računaju selektori svake od 48 reprezentacija koje će se nadmetati. Za sada niko nije objavio listu igrača koje planira da vodi na Mundijal, ali mediji iz Brazila tvrde da je tamo "sklopljen" širi spisak i da je na njemu Nejmar..

Tokom posljednjih nekoliko mjeseci često se nagađalo da li selektor Brazila Karlo Anćeloti planira da na najveći fudbalski događaj vodi jednog od najtalentovanijih igrača svoje generacije. Zna se da je Nejmaru velika želja da još jednom nastupi na Mundijalu u dresu svoje reprezentacije, ali je njegov nastup pod znakom pitanja jer u su ga prethodnih godina silno mučile povrede, pa trenutno nije u zadovoljavajućoj formi.

Karlo Anćeloti ga je zbog toga "iskulirao" za martovske utakmice nacionalnog tima. Mnogi su to shvatili kao signal za Nejmara, koji je dobio opomenu da mu mjesto u timu nije zagarantovano - a nije je shvatio ozbiljno jer se ubrzo potukao sa sinom slavnog fudbalera.

Brazilski mediji tvrde da se Nejmar nalazi na širem spisku od čak 55 igrača koji bi trebalo da bude objavljen u ponedjeljak, 11. maja. Navodno, konačan spisak biće saopšten nedjelju dana kasnije i za sada je veliko pitanje da li će na njemu biti mjesta za slavnog fudbalera koji ima čak 128 mečeva i 79 golova za nacionalni tim.

Podsjećamo, prethodnih mjeseci se pominjalo da bi Brazil mogao Nejmaru da priušti "poligon" za oproštaj od fudbala i to ni manje ni više nego na Svjetskom prvenstvu. Imajući u vidu povrede koje ga muče posljednjih godina, to ne bi bilo iznenađenje za ljubitelje fudbala.

