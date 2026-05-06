logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nejmar se oglasio poslije šamaranja saigrača: "Pretjerao sam, ali je i on pogriješio"

Nejmar se oglasio poslije šamaranja saigrača: "Pretjerao sam, ali je i on pogriješio"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nejmar je dao izjavu poslije incidenta koji se dogodio i šamaranja saigrača Robinja Žuniora u Santosu.

nejmar se oglasio poslije samaranja saigraca Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia/JUAN MABROMATA / AFP

Nejmar (34) je napravio skandal u Santosu. Na treningu je izgubio živce kada ga je predriblao osamnaestogodišnji Robinjo Žunior i ošamario ga je. U pitanju je sin čuvenog brazilskog fudbalera Robinja i ta vijest je odjeknula brzo u svjetskim medijima. Poslije svega što se dogodilo se javno oglasio i objasnio šta se dogodilo.

"Pretjerao sam, svjestan sam toga. Već sam se izvinio. Mislio sam da je sve između nas riješeno u tom momentu. Svako ko igra fudbal zna da se takve stvari dešavaju. Udarci, šamari, sve. Takav je fudbal", rekao je Nejmar.

Nije mu se dopalo što je njegov mlađi saigrač preko agenata tražio raskid ugovora i što je preko njih sve to dospjelo u medije.

"Trebalo je da bude riješeno unutar kluba. Međutim, došlo je do nekih ljudi koji ne razumiju fudbal i oni su sve to preuveličali. Obojica smo napravili greške. Ja sam vjerovatno preterao, ali sam se izvinio", objasnio je Nejmar.

Šta će klub odlučiti?

Santos je odmah pokrenuo hitnu istragu kako bi se utvrdili svi detalji. Sada je jedino pitanje kakva će biti konačna odluka i kako će biti kažnjen Nejmar i da li će možda da kazne i Robinja Žuniora.

U klubu su, prema pisanju tamošnjih medija, ljuti na Robinja Žuniora i na njegove agente koji su novinare obavijestili o haosu, umjesto da se sve riješi unutar kluba. Uskoro bi i to trebalo da bude poznato.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:25
Crveni karton za Nejmara
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nejmar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC