Nejmar se oglasio poslije šamaranja saigrača: "Pretjerao sam, ali je i on pogriješio"

Nejmar je dao izjavu poslije incidenta koji se dogodio i šamaranja saigrača Robinja Žuniora u Santosu.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia/JUAN MABROMATA / AFP

Nejmar (34) je napravio skandal u Santosu. Na treningu je izgubio živce kada ga je predriblao osamnaestogodišnji Robinjo Žunior i ošamario ga je. U pitanju je sin čuvenog brazilskog fudbalera Robinja i ta vijest je odjeknula brzo u svjetskim medijima. Poslije svega što se dogodilo se javno oglasio i objasnio šta se dogodilo.

"Pretjerao sam, svjestan sam toga. Već sam se izvinio. Mislio sam da je sve između nas riješeno u tom momentu. Svako ko igra fudbal zna da se takve stvari dešavaju. Udarci, šamari, sve. Takav je fudbal", rekao je Nejmar.

Nije mu se dopalo što je njegov mlađi saigrač preko agenata tražio raskid ugovora i što je preko njih sve to dospjelo u medije.

"Trebalo je da bude riješeno unutar kluba. Međutim, došlo je do nekih ljudi koji ne razumiju fudbal i oni su sve to preuveličali. Obojica smo napravili greške. Ja sam vjerovatno preterao, ali sam se izvinio", objasnio je Nejmar.

Šta će klub odlučiti?

Santos je odmah pokrenuo hitnu istragu kako bi se utvrdili svi detalji. Sada je jedino pitanje kakva će biti konačna odluka i kako će biti kažnjen Nejmar i da li će možda da kazne i Robinja Žuniora.

U klubu su, prema pisanju tamošnjih medija, ljuti na Robinja Žuniora i na njegove agente koji su novinare obavijestili o haosu, umjesto da se sve riješi unutar kluba. Uskoro bi i to trebalo da bude poznato.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:25 Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)