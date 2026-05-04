Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc.

Nejmar ošamario sina legende: Brazilac izgubio živce na treningu i napravio skandal

Autor Dragan Šutvić
Brazilski fudbaler Nejmar ponovo je u centru javnosti i ponovo ne zbog magije na terenu.

Nejmar ošamario Robinjovog sina Izvor: JUAN MABROMATA / AFP / Profimedia

Novi skandal Nejmara - ovog puta ošamario je sina legendarnog fudbalera Robinja, Robinja Džuniora. Brazilski fudbaler vrlo često dospijeva na naslovne strane, uglavnom razlozi nisu zbog magije na terenu, na kakvu je navikao navijače, već zbog neprimjerenog ponašanja. Tako je bilo i ovog puta.

Robinjo Džunior, inače 15 godina mlađi od Nejmara, igra u Santosu zajedno sa bivšim fudbalerom Barselone. Kako tamošnji mediji javljaju Nejmar je saigrača najprije šutnuo, a onda ga je pred cijelim timom ošamario. Kako se navodi, trening je bio uobičajen, sve do trenutka dok mlađi fudbaler nije predriblao starijeg, što je Nejmara izbacilo iz takta.

Čitava situacija na treningu je brzo eskalirala, Robinjo je odgurnuo Nejmara, što je veliku zvijezdu još više naljutilo, pa ga je i ošamario. Trener je odmah prekinuo trening, kako se incident ne bi nastavio.

Tamošnji mediji tvrde da Nejmar neće snositi posljedice zbog napada na saigrača, pošto mu se i izvinio. Trener Kuka reagovao je na jedini pravi način, a potom je rekao: "Svi moramo da budemo ujedinjeni. Prioritet je da se usredsredimo na predstojeće utakmice i da incident ostavimo iza nas."

