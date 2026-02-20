Nejmar završava karijeru poslije Svjetskog prvenstva? Brazil potresla njegova izjava

Nejmar bi mogao vrlo brzo da završi karijeru, već na kraju 2026. godine poslije Svjetskog prvenstva.

Nejmar bi mogao u penziju. Napadač koji ima 34 godine je imao veliki pad u karijeri nakon odlaska iz Pari Sen Žermena 2023. godine, a iako se vratio u formu u posljednje vrijeme, sada je medijima u Brazilu najavio da bi poslije Svjetskog prvenstva mogao da okači kopačke o klin.

Na ljeto nas očekuje Mundijal koji je na programu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama od 11. juna do 19. jula, a poslije toga bi sadašnji napadač Santosa mogao da odigra još nekoliko mjeseci i da se oprosti.

"Ne znam šta donosi budućnost. Moguće je da u decembru odlučim da je dosta i da želim da se penzionišem. Živim godinu po godinu", rekao je Nejmar brazilskim medijima.

Umorile ga povrede?

Eksplodirao je u Santosu kao čudo od djeteta i debitovao je za prvi tim još davne 2009. godine, a onda je u mega transferu prešao u Barselonu 2013. Poslije četiri sezone u Kataloniji, otišao je u PSŽ, gdje je proveo šest godina, a zatim je potpisao za Al Hilal. Na prvoj utakmici se teško povrijedio i na kraju poslije tri meča napustio klub.

Vratio se u svoj Santos i nakon loših nastupa na startu zaigrao je sjajno i poslije toga je digao formu i potom je svojeručno spasio Santos od ispadanja. Ipak, vidjećemo da li mu je ovo posljednja godina igranja fudbala.