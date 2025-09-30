Nejmar ponovo prijavio povredu: Niko mu ne vjeruje, misle da lažira zbog ovih podataka

Nejmar se ponovo povrijedio pred bitan datum u svojoj porodici, sada se to dogodilo pred rođendan svog sina. Poznato je i to da se uvijek povrijedi pred rođendan sestre i karneval u Rio de Žaneiru...

Izvor: AGIF / ddp USA / Profimedia

Nejmar (33) je ponovo povrijeđen i ponovo se mnogi pitaju da li je to zaista istina ili se nešto krije iza toga. Poznato je od ranije da je brazilsku fudbaler tokom karijere često bio povrijeđen pred rođendan svoje sestre i karneval u Rio de Žaneiru. Nedavno je dobio suspenziju zbog previše dobijenih žutih kartona i to baš na rođendan svog sina... Zbog svega toga mnogi su opet sumnjičavi.

Vratio se u Santos i doživio debakl protiv Vasko da Game (6:0) a baš na tom meču je dobio žuti karton koji je značio da neće igrati protiv Bahije, na meču koji se igrao 24. avgusta, baš na dan rođendana njegovog sina Davija Luke.

Sada je opet prijavljeno da ima problem sa povredom i zato je propustio utakmice protiv Sao Paola i Bragantina i čeka se njegov povratak na teren. Brazilski mediji su već pisali o tome da sve manje razmišlja o fudbalu i da se predao alkoholu i žurkama po domovini...

Svake godine je propuštao mečeve

There's something suspicious going on with Neymar's absences over the years:



2015 – Sister’s birthday – suspended

2016 – Sister’s birthday – suspended

2017 – Sister’s birthday – injured

2018 – Sister’s birthday – injured

2019 – Sister’s birthday –…pic.twitter.com/imnjjKtQ1l — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet)September 30, 2025

Nejmar je od 2015. godine svake godine propuštao mečeve na isti datum, na rođendan njegove sestre Rafaele Santos. Uvek je imao razloge da ne igra 11. marta. Zbog njenog rođendana je propuštao mečeve od 2015. do 2019. godine, prva dva puta je bio suspendovan, pa je naredna tri razlog bila povreda. Onda je za Novu godinu 2020. godine prijavio povredu.

Onda je 2021. godine ponovo za sestrin rođendan bio povrijeđen, pa je za Novu godinu 2020. godine bio suspendovan. Onda je 2023. godine prijavio povredu i za karneval u Riju, Novu godinu i sestrin rođendan. Prošle godine je uradio isto, bio je povrijeđen za vrijeme karnevala, Nove godine i sestrinog rođendana, a ove godine je za karneval i rođendan sestre bio povrijeđen, a za rođendan sina suspendovan.

Slučajnost ili...

