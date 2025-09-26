Najskuplji fudbaler u istoriji dotakao dno: Trebalo je da bude kao Mesi i Ronaldo, a sad se predao alkoholu

Nejmar je trebalo da bude nova superzvijezda pored Mesija i Ronalda, a sada je došlo do toga da se u domovini opija i da mu je fudbal sve više samo hobi kojim se povremeno bavi...

Izvor: AGIF / ddp USA / Profimedia

Kada se Nejmar pojavio očekivalo se da će da prekine dominaciju Kristijana Ronalda i Lionela Mesija. Pričalo se o "Zlatnoj lopti", vjerovalo se da može da postane član tog društva. Ali, to se nikada nije dogodilo. Bilo je dobrih sezona, sjajnih partija, golova i poteza koji se prepričavati, ali nikada nije uspio da stane uz njih dvojicu.

Njih dvojica i dan-danas žele da se dokažu, hoće da pokažu da mogu da igraju fudbal i u Saudijskoj Arabiji i Americi. A šta Nejmar radi za to vrijeme? Pije viski, opija se i puši nargilu. U potpunosti se predao drugačijem načinu života, a djeluje da mu je fudbal i igranje za Santos samo neka vrsta hobija i nešto u čemu uživa sa strane.

Njegov prvi veliki transfer u Barselonu trebalo je da bude poruka za cijeli svijet, da je došao tu da se nadmeće sa najboljima. Bio je dio čuvenog trilinga sa Mesijem i Luisom Suarezom, osvajao je titule, sve je djelovalo dobro, ali mu to nije bilo dovoljno. Nije htio da živi u sjenci Argentinca, po mnogima najboljeg fudbalera u istoriji i odlučio je da ode u PSŽ. Trebalo je to da bude njegova odskočna daska, da preuzme glavnu ulogu u svom filmu, ali ni to nije uspio.

Mučio se tamo, nije uspio da osvoji Ligu šampiona, titule u domaćem šampionatu su manje-više bile garantovane sa razlikom u budžetima i svim tim, ali ni to nije bilo dovoljno. Otišao je u Saudijsku Arabiju, tamo uzeo astronomske svote novca, povrijedio se i praktično uopšte nije igrao. Zato je odlučio da se vrati kući, u Santos...

Opljačkao Arape, a sad se opija

Nejmar je 2023. godine odlučio da ode Ronaldovim stopama u Arabiju. Potpisao je za Al Hilal i trebalo je da bude nova superzvijezda u tamošnjem fudbalu. Međutim, doživio je tešku povredu zbog koje je pauzirao cijelu sezonu. Odigrao je ukupno sedam mečeva za taj klub i zaradio čak 300 miliona evra. Pravo bogatstvo, posebno kada se uzme u obzir da skoro uopšte nije igrao...

Zato je pred početak u januaru ove godine odlučio da se vrati kući i da potpiše za Santos. Tamo su ga dočekali kao kralja, ali mu ni tu ne ide. Doživio je debakl od Vasko da Game (6:0), navijači su im okrenuli leđa usred utakmice, nemile scene i na terenu i na tribinama.

Izgleda da tamo nije previše posvećen fudbalu. Prema pisanju brazilskih medija slabo se pojavljuje na treninzima, sve češće se povređuje i provodi sve više vremena na žurkama. Navodno često pije viski sa energetskim pićima, puši nargilu u raznim klubovima i bavi se nekim drugim stvarima.

Najveći transfer u istoriji fudbala

Izvor: Profimedia

Nejmarov transfer je ujedno i najveći u istoriji fudbala. Odlučio je da ode iz Barselone u Pari Sen Žermen u prelasku koji je uzdrmao javnost. Za obeštećenje je plaćeno čak 222 miliona evra. Ujedno je i taj transfer u potpunosti promijenio tržišne cijene.

Zato je došlo do tektonskih poremećaja sa cijenama fudbalera pa je veliki broj transfera poslije toga prelazio i cifru od 100 miliona evra...

Očekivalo se od njega da će da bude u samom vrhu kada jednog dana odluči da se penzioniše, sada djeluje da je taj momenat sve bliži, ali je daleko od toga da ga pamte kao superzvijezdu. Više će ga pamtiti kao zvijezdu u pokušaju...