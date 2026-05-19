Sin Predraga Danilovića uradio nešto posebno za Vujoševića: Detalj na patikama dira pravo u srce

Mladi košarkaš Vuk Danilović dobio je patike sa posebnim motivima, na njima su oslikani on i njegov kum Duško Vujošević.

Sin proslavljenog košarkaša Predraga Danilovića i nada srpskog sporta Vuk Danilović na društvenim mrežama podijelio je fotografiju patika sa posebnim motivima. Na njima su oslikani on i njegov kum, legendarni trener Partizana Duško Vujošević.

Mladi sprski košarkaš na poseban način je odao počast treneru i kumu. Na instragram profilu objavio je patike koje su personalizovane i na kojima je nacrtan razgovor sa Dukom Vujoševićem, na jednom od treninga, po motivima fotografije uz koju je i poslao posljednji pozdrav legendarnom šefu struke Partizana.

I nisu samo njih dvojica nacrtani, sa strane desne patike stoji i poruka Vuka Danilovića koju je poslao po saznanju za smrt Vujoševića. "Bila je čast i zadovoljstvo", a uz to dodao je i "Voli te tvoj kumić Vuk, zauvijek".

Vuk Danilović trenutno brani boje Mege, a početkom godine potpisao je i prvi profesionalni ugovor u karijeri. Mladi Danilović igra i u Drugoj muškoj ligi Srbije, za IBC, u kojoj bilježi 15 poena za skoro 24 minuta na terenu.