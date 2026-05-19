Bomba u Evroligi: Grijao klupu Nikoli Jokiću, sad stiže na evropske terene

Litvanski centar Jonas Valančijunas je pred povratkom u Evropu.

Denver Nagetse očekuje velika rekonstrukcija ovog ljeta, nakon što su poraženi u prvoj rundi plej-ofa od Minesota Timbervulvsa. Već odavno se spekuliše o odlasku Jonasa Valančijunasa koji je sve izvjesniji. Litvanski centar je stigao prošle sezone kao alternativa Nikoli Jokiću i u posljednjem momentu "odjavio" Panatinaikos sa kojim je već imao dogovorene uslove. Izgleda da je za iskusnog Litvanca konačno došao kraj u NBA ligi.

Kako piše "Denver post", najrealniji scenario je da Valančijunas napusti najjaču košarkašku ligu u vrati se u Evropu gdje je na startu karijere igrao za Ritas.

Prošle sezone je bio na korak od Panatinaikosa, ali nakon trejda Sakramenta i Denvera, u Koloradu su odlučili da mu pruže šansu. Odigrao je neke solidne partije na početku sezone, ali je imao dosta problema sa povredama i imao je zanemarljivu ulogu u finišu sezone. Postoje tri opcije da ga se Nagetsi "riješe": trejd, "vejvovanje" i otkaz. Prema informacijama litvanskih medija, Jonas je najbliži odluci da se vrati kući.

Postoji nekoliko zainteresovanih timova za njegov angažman u Evroligi, ali navodno je Žalgiriš već povukao prve korake. Litvanski tim mu je ponudio dva miliona evra po sezoni, što je izuzetno izdašna ponuda 34-godišnjeg centra.

Ove sezone Valančijunas je bio rezervni centar iza Nikole Jokića. Nastupio je u 65 utakmica regularne sezone, prosječno bilježeći 8,7 poena, 5,1 skok i 1,2 asistencije za 13,4 minuta po utakmici, uz prosječan procenat šuta iz igre od 58,2 odsto i 30,8 odsto za tri poena.