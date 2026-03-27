logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta se dešava u Denveru? Rizikovao karijeru da bi igrao sa Jokićem, a sad je "sklonjen"

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Litvanac Jonas Valančijunas potpuno je pao u drugi plan u Denveru.

Zašto Jonas Valančijunas ne igra za Denver Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Litvanski centar Jonas Valančijunas je prošlog ljeta imao dogovor sa Panatinaikosom, ali je poziv Denver Nagetsa sve promijenio. Iskusni as je želio da produži karijeru u NBA ligi što je duže moguće, ali u drugom dijelu sezone je potpuno pao u drugi plan. Dejvid Adelman ga nije koristio posljednje četiri utakmice i pitanje je kakva je njegova sudbina u Koloradu.

Valančijunas nije u rotaciji pred kraj regularnog dijela sezone, a trener Denvera koristi Erona Gordona i Spensera Džonsa na poziciji centra. Na startu sezone se činilo da će Valančijunas biti glavna alternativa Jokiću, ali sada se situacija potpuno promijenila.

Litvanac prosječno igra 13 minuta u aktuelnoj sezoni, a prosječan učinak koji bilježi je  6,1 poen i 3,9 skokova po utakmici, što je daleko od doprinosa koji se očekivao. Imao je problem sa povredom početkom godine, što je vjerovatno uticalo na njegu smanjenu minutažu i na kraju potpuno otpisivanje...

Litvanac je imao sve dogovoreno sa Panatinaikosom, ali je Denver odlučio da ga zadrži nakon trejda sa Sakramento Kingsima. U suprotnom smjeru je otišao Dario Šarić, pa je Valančijunas završio u Koloradu.

"Želim da razriješim sve u vezi toga gde ću igrati sledeće sezone, sada kada je Denver donio odluku da me zadrži. Ideja da igram u Panatinaikosu i da budem blizu kuće mi je zvučala veoma uzbudljivo, ali će morati da pričeka. Planiram da u potpunosti ispoštujem moj ugovor sa Denverom i daću sve od sebe da se borim za titulu", rekao je tada Litvanac.

Tagovi

Nikola Jokić Jonas Valančijunas košarka Denver NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC