Šta se dešava u Denveru? Rizikovao karijeru da bi igrao sa Jokićem, a sad je "sklonjen"

Litvanac Jonas Valančijunas potpuno je pao u drugi plan u Denveru.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Litvanski centar Jonas Valančijunas je prošlog ljeta imao dogovor sa Panatinaikosom, ali je poziv Denver Nagetsa sve promijenio. Iskusni as je želio da produži karijeru u NBA ligi što je duže moguće, ali u drugom dijelu sezone je potpuno pao u drugi plan. Dejvid Adelman ga nije koristio posljednje četiri utakmice i pitanje je kakva je njegova sudbina u Koloradu.

Valančijunas nije u rotaciji pred kraj regularnog dijela sezone, a trener Denvera koristi Erona Gordona i Spensera Džonsa na poziciji centra. Na startu sezone se činilo da će Valančijunas biti glavna alternativa Jokiću, ali sada se situacija potpuno promijenila.

Litvanac prosječno igra 13 minuta u aktuelnoj sezoni, a prosječan učinak koji bilježi je 6,1 poen i 3,9 skokova po utakmici, što je daleko od doprinosa koji se očekivao. Imao je problem sa povredom početkom godine, što je vjerovatno uticalo na njegu smanjenu minutažu i na kraju potpuno otpisivanje...

Litvanac je imao sve dogovoreno sa Panatinaikosom, ali je Denver odlučio da ga zadrži nakon trejda sa Sakramento Kingsima. U suprotnom smjeru je otišao Dario Šarić, pa je Valančijunas završio u Koloradu.

"Želim da razriješim sve u vezi toga gde ću igrati sledeće sezone, sada kada je Denver donio odluku da me zadrži. Ideja da igram u Panatinaikosu i da budem blizu kuće mi je zvučala veoma uzbudljivo, ali će morati da pričeka. Planiram da u potpunosti ispoštujem moj ugovor sa Denverom i daću sve od sebe da se borim za titulu", rekao je tada Litvanac.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!