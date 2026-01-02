logo
Stigle najgore moguće vijesti za Denver: Mjesec dana pauze, pa novo snimanje

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Denver Nagetsi ostali su na duže vrijeme bez zamjene za Nikolu Jokića.

Jonas Valančijunas neće igrati najmanje mjesec dana Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver Nagetsi moraće u nastavku sezone praktično bez cijele startne petorke. Povreda Nikole Jokića najviše boli, a na prošloj utakmici povrijedio se i njegov "zamjenik" Jonas Valančijunas. Sada su stigle prve procjene oko povrede iskusnog centra i nisu nimalo dobre.

Kako je prenio Šams Čarnija, Litvanac će duži period provesti van terena. On je istegao list desne noge na utakmici protiv Toronta i pauziraće najmanje četiri sedmice, kada će biti obavljeno novo snimanje.

Denver na centarskoj poziciji ima još Zika Nadžija koji se ove sezone nije naigrao, a vidjećemo koliko je spreman da podnese teret sa ostalim saigračima. Na spisku povrijeđenih su i Eron Gordon, Kem Džonson i Kristijan Braun, dok je od startne petorke ostao samo Džamal Marej.

Denver Nagetsi su trenutno treći na Zapadu sa skorom 23-10, dok San Antonio Sparsi imaju pobjedu više. Oklahoma Siti Tanderi su nedodirljivi na prvoj poziciji sa 29 pobjeda i pet poraza.

Tagovi

Jonas Valančijunas Denver NBA liga

