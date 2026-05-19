Već se zna nasljednik Pepa Gvardiole: Bio mu najbliži saradnik, pa veliki protivnik u Premijer ligi

Engleski mediji tvrde da će Pepa Gvardiolu na klupi Mančester sitija naslijediti Enco Mareska.

Premijer liga više neće biti ista, a pitanje je kako će tranzicioni period koji ih čeka preživjeti Mančester siti, tim koji je posljednjih godina dominirao engleskim fudbalom. Po pisanju najuticajnijih listova u Velikoj Britaniji, završava se najuspješnija era u istoriji kluba iz plavog dijela Mančestera, pošto na kraju sezone sa klupe odlazi legendarni španski stručnjak Pep Gvardiola!

Navodno, Gvardiola je već donio odluku da se povuče sa mjesta glavnog trenera Mančester sitija i tako prekine desetogodišnji mandat koji je obilovao trofejima. Španac je davne 2016. godine potpisao ugovor sa "građanima" i to u februaru, kao najavu da će nekoliko mjeseci kasnije preuzeti tim koji je imao ambicije da pokori Evropu. Mandat mu je počeo u ljeto 2016. godine i potrajao neobično dugo za uslove modernog fudbala, ali se čini da je sada kraj. Kada je već tako, u Mančester sitiju moraju da misle o nasljedniku...

Po svemu sudeći, to će biti Enco Mareska, doskorašnji trener Čelsija i nekadašnji pomoćnik Pepa Gvardiole koji odlično poznaje njegov sistem rada. Riječ je o nekadašnjem italijanskom fudbaleru koji je dio karijere proveo i u Engleskoj i u Španiji, a koji je u dva navrata radio u Mančester sitiju.

Mareska je trenersku karijeru počeo kao pomoćnik u stručnom štabu Askolija, ali je zatim napravio veliki iskorak. Svojevremeno je Mareska bio zadužen za razvoj mladih fudbalera Mančester sitija i sa njima je osvojio titulu u Premijer ligi 2, takmičenju koje igraju fudbaleri koji još nisu stigli do prvog tima. Uslijedio je kratak posao u Parmi, pa zatim povratak u Mančester gdje je kao pomoćnik priključen stručnom štabu Pepa Gvardiole, a zatim i samostalni poslovi na klupi Lestera i Čelsija.

Kao trener Lestera Mareska je osvojio Čempionšip, dok je na klupi Čelsija stigao do trofeja u Konferencijskoj ligi i na Svjetskom klupskom prvenstvu. Tim iz Londona napustio je nakon godinu i po dana, zbog neslaganja sa klupskom politikom koju su zagovarali čelnici - a koja se sada ispostavlja kao promašaj jer Čelsi ima probleme i nakon Mareskinog odlaska početkom januara 2026. godine.

Očigledno je u mnogo boljem sjećanju ostao čelnim ljudima Mančester sitija, koji ga vide kao idealnu zamjenu za Pepa Gvardiolu, najtrofejnijeg trenera u klupskoj istoriji. Sada je već gotovo sigurno da će italijanski stručnjak naslijediti španskog na klupi "građana", koji ni u narednim godinama neće mijenjati ciljeve. Jedostavno, Gvardiola je u klub donio filozofiju da uvijek mora da se pobjeđuje i osvajaju trofeji.

Kao trener Mančester sitija španski stručnjak Pep Gvardiola osvojio je šest titula u Premijer ligi - i trenutno se bori za sedmu, tri trofeja u FA kupu, pet trofeja u Liga kupu, tri Komjuniti šilda, Ligu šampiona, Superkup Evrope i FIFA Svjetsko prvenstvo za klubove. Prije toga je sa Bajernom iz Minhena osvojio tri šampionske titule u Bundesligi, dva Kupa Njemačke, Superkup Evrope i FIFA Svjetsko prvenstvo za klubove. Na čelu Barselone, što mu je bio i prvi pravi trenerski posao, osvojio je tri titule u Španiji, dva Kupa kralja, tri Superkupa Španije, dvije Lige šampiona, dva Superkupa Evrope i dva FIFA Svjetska prvenstva za klubove.