"Vidio sam da igraju PSŽ - Bajern i rekao sam da će biti užasno": Gvardiola otkrio zašto je gledao Stokport

Autor Dragan Šutvić
Pep Gvardiola objasnio je zbog čega je otišao da gleda meč Stokporta umjesto okršaja PSŽ-a i Bajern Minhena.

Gvardiola gledao trećeligaša Engleske umjesto PSŽ Bajern Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Cijeli svijet je gledao meč Pari Sen Žermena i Bajern Minhena u polufinalu Lige šampiona. Jedna od najboljih utakmica u istoriji, viđeno je devet golova, trijumf francuske ekipe (5:4), ali nisu svi pratili dešavanja sa te utakmice. Jedan od njih bio je i trener Pep Gvardiola.

Umjesto tog spektakla viđen je na meču treće lige Engleske i tamo je gledao pobjedu Stokporta protiv Port Vejla (2:1). Na konferenciji za medije pred meč Mančester sitija i Evertona je na konferenciji dobio pitanje baš o tome.

"Dan ranije sam vidio kalendar i da se igra meč PSŽ - Bajern i pomislio sam 'kakva užasna utakmica'. Menadžeri su loši, Luis Enrike i Vensan Kompani. Igrači pojma nemaju... Obožavam engleski fudbal i otišao sam da gledam Stokport", poručio je Gvardiola sarakstično.

Revanš je na programu 6. maja. Biće zanimljivo vidjeti i da li će pratiti dešavanja u Minhenu ili će možda da ode na neki novi meč niželigaša.

