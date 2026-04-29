Samo Gvardiola nije gledao Ligu šampiona: Kamere uhvatile Pepa dok svi pričaju o PSŽ i Bajernu

Nevjerovatno je kakav je potez povukao Pep Gvardiola u noći rezervisanoj za Ligu šampiona.

Čitav fudbalski svijet gledao je širom otvorenih očiju meč Lige šampiona između Pari Sen Žermena i Bajerna iz Minhena, a jedna od najboljih utakmica svih vremena danima će biti glavna tema širom planete. Čak devet golova u prvom meču polufinala najvažnijeg takmičenja za evropske klubove propustio je onaj od koga to ne biste očekivali - Pep Gvardiola!

Dok su PSŽ i Bajern vodili borbu za finale Lige šampiona, trener Mančester sitija gledao je treću ligu u Engleskoj. Vođen parolom da je fudbal bolji kada se gleda uživo, jedan od najboljih trenera svih vremena otišao je na utakmicu Stokport - Port Vejl i gledao kako tim koji je već ispao iz trećeg ranga pobjedom (2:1) pravi problem domaćinu koji će se u plej-ofu boriti za ulazak u Čempionšip.

Imao je Pep Gvardiola mogućnost da ode na meč Sautemptona i Ipsviča (2:2) u Čempionšipu ili na neku drugu utakmicu u Ligi 1, ali se odlučio za meč u Stokportu gdje su ga kamere uhvatile kako veoma pažljivo posmatra dešavanja na terenu. Možda je trener Mančester sitija išao da na djelu vidi nekog od fudbalera koji mu je ranije zapao za oko, a možda samo ne može bez fudbala ni kada Mančester siti nema obaveze.

Why is Pep Guardiola at Stockport v Port Vale?

Pošto se Stokport bori za ulazak u Čempionšip, a Port Vejl je već ispao u četvrti rang engleskog fudbala, jasno je da ovi timovi u narednom periodu neće biti rivali Mančester sitija u ligaškim mečevima. Mogli bi eventualno da se sretnu u nekom od kupova, ali nije baš očekivano da ih Gvardiola skenira mjesecima unaprijed - za narednu sezonu.

Ostaje da se vidi da li će se Pep Gvardiola pokajati što je umjesto Lige šampiona odabrao da gleda treću ligu Engleske, a nema sumnje da će ga engleski novinari pitati o toj temi u narednom periodu. Podsjećamo, pred španskim stručnjakom je velika borba u Premijer ligi, jer Siti pokušava - i na dobrom je putu - da ukrade titulu koju su mnogi prije nekoliko nedjelja već pripisali Arsenalu.

