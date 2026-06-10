Zašto je Siner bio u bolnici i da li propušta Vimbldon? Stigle nove informacije iz Italije poslije pregleda

Italijanski mediji objavili su najnovije informacije oko povrede Janika Sinera i dobre su vijesti za njega pred Vimbldon.

Izvor: YOAN VALAT/EPA

Janik Siner šokirao je teniski svijet ispadanjem sa Rolan Garosa. Vodio je sa 2:0 u setovima i 5:1 u trećem i poražen je od Huana Manuela Serundola (Argentina). Poslije tog meča vratio se u Italiju i tamo je nekoliko puta posjetio bolnicu u Torinu.

Upravo je taj detalj unio dodatnu zabrinutost. Počele su da se pojavljuju spekulacije o tome da bi prvi teniser svijeta mogao da propusti Vimbldon i da situacija nije ni malo naivna. Međutim, italijanski mediji tvrde da je sa njim sve u redu i da nema razloga za brigu.

"Sa Janikom je sve u redu. Nisu uočene nikakve anomalije, niti su pronađeni neki dodatni problemi. Samo je zamor bio u pitanju. Od danas kreće sa pripremama za Vimbldon", naveo je novinar Luiđi Ansaloni koji piše za italijansku "Gazetu".

Dakle, izgleda da je u pitanju bila samo sunčanica i zamor materijala zbog toga što je igrao na prevelikom broju turnira uoči drugog grend slema sezone. Siner je prvi reket svijeta, ali trenutno u sezoni nema nijedan grend slem pehar. Na Australijan openu je šampion bio Karlos Alkaraz, dok je Rolan Garos osvojio Saša Zverev.