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Kakav poklon za 24. rođendan: Amar Dedić novi fudbaler Njukasla!

Kakav poklon za 24. rođendan: Amar Dedić novi fudbaler Njukasla!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić i zvanično je postao novi fudbaler Njukasl Junajteda.

Amar Dedić Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić i zvanično je novi fudbaler Njukasl junajteda.

Mladi bočni igrač stigao je iz Benfike u transferu vrijednom oko 29,5 miliona funti (oko 35 miliona evra sa uračunatim klauzulama), a sa engleskim premijerligašem potpisao je ugovor na pet godina. Zanimljivo je da je zvanična potvrda transfera stigla tačno na njegov 24. rođendan.

"Poseban je osjećaj i zaista velika čast za mene što sam postao član Njukasl junajteda. Presrećan sam što sam ovdje i jedva čekam da počnem da igram za klub i naše nevjerovatne navijače", poručio je Dedić na predstavljanju.

Glavni adut za Dedićev dolazak na "Sent Džejms Park" bila je ponovna saradnja sa trenerom Matijasom Džajsleom, sa kojim je već uspješno sarađivao u austrijskom Salcburgu i Liferingu. Bh. fudbaler nije skrivao oduševljenje dolaskom u Englesku, istakavši da mu je velika čast što će nositi dres Njukasla i igrati u najjačoj ligi svijeta pred strastvenom publika Tinsajda.

"Ponovna saradnja sa Matijasom bila je ključni faktor za mene. Dobro se poznajemo, on zna šta mogu donijeti na terenu i zaista sam srećan što ću ponovo igrati za njega. Igranje u Premijer ligi na 'Sent Džejms Parku' biće nešto zaista posebno. Svaka utakmica djeluje kao veliki događaj, uz nevjerovatnu atmosferu. Veoma sam uzbuđen što počinjem.“

Zbog povrede Tina Livramenta, očekuje se da bi Dedić mogao debitovati već u nedjelju u velikom derbiju protiv Liverpula. Uprava i stručni štab Njukasla naglašavaju da donosi prijeko potrebnu agresivnost, polivalentnost na oba boka i dragocjeno iskustvo igranja u Ligi šampiona, čime je postao šesto pojačanje kluba u ovom ljetnom prelaznom roku.

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Amar Dedić Njukasl

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