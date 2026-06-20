Bh. reprezentativci odradili su danas trening u Solt Lejk Sitiju, a do meča sa Katarom (24. jun) odradiće još tri.

Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH odradila je ove subote trening na stadionu RSL u Solt Lejk Sitiju, svojoj bazi tokom boravka na Mundijalu.

Na treningu se pojavio i Vico Zeljković, prvi čovjek bh. fudbala, koji je poželio sreću bh. reprezentativcima u meču odluke, susretu sa Katarom, koji bi izabranike Sergeja Barbareza mogao da pošalje u nokaut fazu.

Bh. timu je, prije svega, potrebna bilo kakva pobjeda kako bi uopšte mogao da računa na zauzimanje treće pozicije u grupi B. Takođe, od ogromnog značaja bi bio što ubjedljiviji trijumf, s obzirom na to da je BiH trenutno na dva postignuta i čak pet primljenih golova.

Vidi opis "Zmajevi" obavili trening u Solt Lejk Sitiju, Dedić kategoričan: Da napadnemo Katar od prvog minuta i prođemo dalje! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: FS BiH Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: FS BiH Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: FS BiH Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: FS BiH Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 7 7 / 7

"Možemo da se složimo da je protiv Švajcarske moglo bolje. Previše smo im prostora ostavljali. Ipak svi su se borili i ne možemo nikome da zamjerimo. Nakon crvenog kartona je bilo teže i primili smo više golova. Realno, sada kada znamo da nam treba pobjeda protiv Katara, moramo da napadnemo od prvog minuta i pokažemo da želimo da pobijedimo. Vjerujem da to možemo i da ćemo proći u narednu rundu takmičenja", rekao je danas Amar Dedić.

Na isti način razmišlja i ofanzivac Samed Baždar.

"Sigurno da ostaje žal zbog poraza od Švajcarske. Sigurno da smo do tog 75. minuta dobro igrali i mogla je utakmica da se okrene i na našu stranu. Na ovako visokom nivou i jedna greška može da te košta. Švajcarska je to iskoristila i pokazala da je veoma dobra ekipa. Mi sad sve misli moramo da usmjerimo na Katar i na najvažniju utakmicu na Svjetskom prvenstvu koja je pred nama."

Meč sa Katarom igra se 24. juna u Sijetlu od 21.00 čas po našem vremenu. Do tada će bh. igrači odraditi još tri treninga.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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