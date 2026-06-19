Safet Sušić: "Ljudi, ne može Bosna ovako da igra, shvatite"

Safet Sušić upozorava da Bosna i Hercegovina ne može da igra sa dva napadača, nakon poraza od Švajcarske. Očekuje pobjedu protiv Katara - i to sa dva napadača u timu.

Izvor: AP Photo/Amel Emric

Bosna i Hercegovina doživjela je težak poraz na Svjetskom prvenstvu od Švajcarske (4:1) i zbog toga su joj šanse za prolaz smanjene, s tim da postoji i dalje mogućnost da prođe kao trećeplasirana - gdje je čeka najvejrovatnije pobjednik grupe "D".

Ipak, da bi uopšte ostvarila taj scenario, Bosna i Hercegovina mora da pobijedi Katar 24. juna u Sijetlu (21.00), a na tom susretu selektor Sergej Barbarez mora da ispravi sve ono što nije valjalo. A mnogo toga nije, upozorio je legendarni Safet Sušić kome se ne sviđa ideja sa dva napadača.

"Šteta je velika, da nije bilo crvenog kartona, vjerovatno bi bilo 1:0, ovako 4:1 je po meni previsok poraz", rekao je "Pape" u izjavi za "Klix.ba" i dodao:

"Vidio sam statistiku sinoć, Švajcarci su imali 62 posto posjed lopte. Razlog je što nam uvijek fali jedan igrač sredine terena".

Prema njegovoj oceni, Bosna i Hercegovina mora da odustane od dvojice napadača, ali ne za meč protiv Katara kada vjeruje da će to biti prava kombinacija.

Izvor: Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia

"Mi smo jedna od rijetkih reprezentacija koja igra sa dva klasična napadača. Ne možemo tako.Mislim, mogli smo nekada kada je Džeko imao 10 godina manje, a pored njega bio Vedad Ibišević. Ovako igraš protiv boljeg sa dva napadača i tako izgubiš čovjeka na sredini terena", jasan je bio Sušić i dodao:

"Moramo da pobijedimo Katar. Tu očekujem Džeku i još nekog u napadu. Protiv ovakvih timova, poput Švajcarske je riskantno igrati sa dva napadača i zato su dominirali na sredini terena".

Može li Bosna i Hercegovina do trećeg mjesta u grupi? "Pape" ne gubi nadu uprkos slaboj partiji u Los Anđelesu.

"Za nas nema lakih protivnika. Mi smo tim srednjeg kvaliteta, protiv svakog ćemo se namučiti. Biće nezgodna utakmica, jer i oni imaju svoju šansu, ako slave, idu dalje. Takođe, očekujem otvorenu utakmicu sa dosta golova, ali na kraju smatram da smo bolja ekipa od njih i trebalo bi da pobijedimo", zaključio je on.

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