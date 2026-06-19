logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Safet Sušić: "Ljudi, ne može Bosna ovako da igra, shvatite"

Safet Sušić: "Ljudi, ne može Bosna ovako da igra, shvatite"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Safet Sušić upozorava da Bosna i Hercegovina ne može da igra sa dva napadača, nakon poraza od Švajcarske. Očekuje pobjedu protiv Katara - i to sa dva napadača u timu.

Safet Sušić o reprezentaciji BiH Izvor: AP Photo/Amel Emric

Bosna i Hercegovina doživjela je težak poraz na Svjetskom prvenstvu od Švajcarske (4:1) i zbog toga su joj šanse za prolaz smanjene, s tim da postoji i dalje mogućnost da prođe kao trećeplasirana - gdje je čeka najvejrovatnije pobjednik grupe "D".

Ipak, da bi uopšte ostvarila taj scenario, Bosna i Hercegovina mora da pobijedi Katar 24. juna u Sijetlu (21.00), a na tom susretu selektor Sergej Barbarez mora da ispravi sve ono što nije valjalo. A mnogo toga nije, upozorio je legendarni Safet Sušić kome se ne sviđa ideja sa dva napadača.

"Šteta je velika, da nije bilo crvenog kartona, vjerovatno bi bilo 1:0, ovako 4:1 je po meni previsok poraz", rekao je "Pape" u izjavi za "Klix.ba" i dodao:

"Vidio sam statistiku sinoć, Švajcarci su imali 62 posto posjed lopte. Razlog je što nam uvijek fali jedan igrač sredine terena".

Prema njegovoj oceni, Bosna i Hercegovina mora da odustane od dvojice napadača, ali ne za meč protiv Katara kada vjeruje da će to biti prava kombinacija.

Izvor: Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia

"Mi smo jedna od rijetkih reprezentacija koja igra sa dva klasična napadača. Ne možemo tako.Mislim, mogli smo nekada kada je Džeko imao 10 godina manje, a pored njega bio Vedad Ibišević. Ovako igraš protiv boljeg sa dva napadača i tako izgubiš čovjeka na sredini terena", jasan je bio Sušić i dodao: 

"Moramo da pobijedimo Katar. Tu očekujem Džeku i još nekog u napadu. Protiv ovakvih timova, poput Švajcarske je riskantno igrati sa dva napadača i zato su dominirali na sredini terena".

Može li Bosna i Hercegovina do trećeg mjesta u grupi? "Pape" ne gubi nadu uprkos slaboj partiji u Los Anđelesu.

"Za nas nema lakih protivnika. Mi smo tim srednjeg kvaliteta, protiv svakog ćemo se namučiti. Biće nezgodna utakmica, jer i oni imaju svoju šansu, ako slave, idu dalje. Takođe, očekujem otvorenu utakmicu sa dosta golova, ali na kraju smatram da smo bolja ekipa od njih i trebalo bi da pobijedimo", zaključio je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Safet Sušić Mundijal 2026 zmajevi fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC