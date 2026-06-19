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BiH na pragu eliminacije: Kako "zmajevi" mogu u nokaut fazu Mundijala?

BiH na pragu eliminacije: Kako "zmajevi" mogu u nokaut fazu Mundijala?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fudbalska reprezentacija BiH na pragu eliminacije nakon poraza od Švajcarske. Kako "zmajevi" mogu proći dalje na Svjetskom prvenstvu?

Kako BiH može da prođe u drugi krug na Mundijalu Izvor: Stu Forster / Getty images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je loše protiv Švajcarske i izgubila je 4:1, međutim još lošije vijesti stigle su u toku noći kada je u njenoj grupi Kanada razbila Katar 6:0. Taj rezultat nikako ne odgovara BiH pošto praktično znači da može da se pozdravi sa prolazom sa neke od prve dvije pozicije u grupi.

Srećom po "zmajeve", postoji i dalje šansa da prođu dalje, ali to znači da sada već ulazi u kalkulacije i zna da mora da bude među osam najboljih trećeplasiranih, od ukupno 12 ekipa na Svjetskom prvenstvu.

Stvar je vrlo prosta - Bosna i Hercegovina mora da pobijedi Katar u posljednjem kolu i da se nada da će četiri ekipe koje su na trećem mestu imati lošiji učinak od nje. Ako bi BiH pobijedila tog 24. juna u Sijetlu (21.00), grupnu fazu bi završila sa četiri boda, dok takođe zna da joj je potreban ubjedljiv trijumf zbog loše gol-razlike.

Kanada i da izgubi od Švajcarske, ima trenutno gol-razliku 7:1, Švajcarska i da izgubi od Kanade i dalje je ispred BiH zbog međusobnog skora, a BiH bolje šanse za prolaz daje popravljanje trenutnih 2:5.

Ukoliko bi remizirala, gotovo sigurno bi sa dva boda ispala i ne bi išla dalje, dok su joj sa četiri boda šanse oko 75 odsto.



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Tagovi

zmajevi fudbal BiH Mundijal 2026

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