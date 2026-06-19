"Boli me kad vidim šta pišete o meni": Džaka javno isprozivao Švajcarce

Granit Džaka je poslije meča Švajcarske sa Bosnom i Hercegovinom naglasio da mu teško pada da sluša i čita kritike na svoj račun.

Izvor: Fran Santiago / Getty images / Profimedia

Švajcarska je uspjela da pobijedi Bosnu i Hercegovinu 4:1 (0:0) u meču drugog kola Svjetskog prvenstva. Poslije kiksa protiv Katara i remija 1:1 u prvom kolu laknulo je svima u sastavu Švajcarske, pa i Granitu Džaki.

Kapiten i lider ovog tima koji je u meču sa Bosnom i Hercegovinom postigao pogodak sa bijele tačke u 97. minutu osvrnuo se na brojne kritike upućene njemu i timu prethodnih dana.

"Kada treba pohvaliti, ja pohvalim sa svoje strane. Kada je loše, ja kritikujem. Danas smo vidjeli snažnu Švajcarsku. Bili smo jedno tijelo, i sa loptom i bez nje. Radili smo one 'prljave' trkačke zadatke i dobijali ključne duele. Odigrali smo veoma dobru utakmicu tokom svih 90 minuta. Znali smo da moramo da nastupimo kao cjelina. Imamo individualni kvalitet u ekipi, ali danas su razliku napravili igrači koji su ušli sa klupe. Potreban nam je svaki pojedinac, svi moraju biti psihički spremni čak i kada ne počinju utakmicu od prvog minuta", poručio je kapiten Švajcarske.

"Ljudi znaju ko sam"

Džaka je sada otvoreno priznao da mu nije bilo lako da čita i sluša brojne kritike na svoj i na račun tima.

"Ljudi znaju ko sam ja. Postoje određeni ljudi koji ne znaju da se nose s kritikama, a ja sam neko ko prvo kritikuje sebe prije nego što uputi riječ drugome. Uvijek zvuči drugačije kada ja nešto kažem, ali navikao sam na to. Švajcarska može biti ponosna što ima igrača sa 148 nastupa, koji igra za ove boje, za ovu naciju i sa čistim ponosom. Možda mi je to i potrebno, ja nekada i provociram malo. Najvažnije je da ekipa stoji iza mene. Moramo nastupati zajedno, sve ostalo me nikada nije zanimalo. Na terenu se računa", izjavio je revoltirani Džaka.

Nastavio je sa kritikama na račun odnosa javnosti prema njemu.

"Nije uvijek lako. Lagao bih kada bih rekao da mi to uđe na jedno uvo, a na drugo izađe. Boli me. Ima stvari koje jednostavno ne razumijem. Mnogo toga je napisano, preksinoć je izašao jedan veliki članak koji čovjek ne može tek tako da ignoriše. Međutim, za mene je najvažnije ono što mogu da kontrolišem na terenu, sve ostalo je van mog dometa. Ovdje sam zbog uspjeha i tražiću ga sve dok sam dio ovog tima", zaključio je Džaka.

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