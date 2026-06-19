"Apsurd života da je Barbarez selektor": Ovako je Rade Bogdanović nekad pričao

Kada je Sergej Barbarez izabran za novog selektora Bosne i Hercegovine, Rade Bogdanović ga je kritikovao, da bi poslije uspjeha "zmajeva" i plasmana na Mundijal promijenio ploču. Sada ga diže u nebesa i uživa u igri.

Izvor: RTS/Screenshot/Elmedin Hajrovic/ATAImages

Rade Bogdanović nije želio da kritikuje Bosnu i Hercegovinu uprkos katastrofalnom porazu od Švajcarske (4:1) ističući samo dobre stvari koje je pokazala ekipa selektora Sergeja Barbareza. Ono što je zanimljivo je da je Bogdanović zapravo bio protiv njegovog dolaska na klupu "zmajeva", ističući da mu nedostaje iskustvo.

“Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na vlasti je dugo godina, što znači da ima apsolutnu moć. Što ne daš nekome drugom da bude predsjednik Saveza? Mora li biti sestrić? (Vico Zeljković, prim. aut.) Zašto? Može li neko drugi da se nametne? Vama je već od Boga dato, po prirodi, em si vladar, em si dobro situiran i sad i on mora da bude predsjednik Saveza? Što ne može biti neko drugi? Kada je doveo Sergeja Barbareza za selektora, rekao je i Ćabi Alonso nije nikoga vodio prije kada je osvojio titulu s Bajerom. To nije istina. Ćabi Alonso je trenirao B ekipu Real Sosijedada", kazao je Bogdanović prošle godine u podkastu "Balkan Rules" i ne sluteći da će se BiH plasirati na Mundijal.

"Hoću da kažem, to su nekompetentni ljudi koji odlučuju o sudbini jedne sportske grane, o hiljadama navijača i dolazite do situacije gde smijenite Baždarevića, Miloševića... Nema koncepta, nema rada, sve je vezano za tu prokletu politiku i onda tu nema sreće. I onda je naletio Meho, Savo, naletiće još mnogi i. Iskreno, ja zato moram da kažem, apsurd je života da Sergeja Barbareza postavite za selektora", smatra Rade Bogdanović.

U međuvremenu se očigledno predomislio oko Sergeja Barbareza, ali je prije godinu dana i tek kako bio protiv njegovog dolaska na čelo reprezentacije Bosne i Hercegovine.

"Čovjek nikoga prije nije trenirao, bez obzira što je ozbiljno fudbalsko ime u Njemačkoj. Ništa nije sporno, ali selektorski posao... Njegovim imenovanjem poništavaš sve ostale koji se bave trenerskim poslom", zaključio je Rade Bogdanović na ovu temu.

Šta sada priča Rade Bogdanović?

Izvor: RTS 1/printscreen

Iako je Bosna i Hercegovina igrala zatvoren fudbal od prve minute, vjerujući da će na taj način izdržati protiv Švajcarske, stručni konsultant na RTS-u Rade Bogdanović ocenio je to kao pozitivno.

"Oni su se orijentisali da se zatvore. Utakmica nije bila ni lijepa, način igre ne donosi ljepotu. Bosanski tim je jako disciplinovan. Ovo moram podvući. Kad vidite kako se njišu, pomiču na terenu, taj blok, kako igrači reaguju. Nema ljepote, ali imali su aktivan rezultat. Volim ovakog i trenera i tim koja zna što hoće. Taktika je postavljena fenomenalno", rekao je Rade Bogdanović na poluvremenu.

Poslije meča je i dalje imao dobar utisak:

"Ovdje je krucijalna stvar da jedna ekipa igra 70 minuta dobar fudbal, kontroliše igru, a kad je imala svoj posjed i pravila određen protisak Švajcarcima dođe u situaciju da primi gol ni iz čega. Iz klasične, školske greške. Ne umanjujem kvalitete, ali moram da napomenem jer je Svjetsko prvenstvo. Ovo su osnovni postulati. Kad ti lopta dolazi sa strane, vrati odakle je došla ili prebaci preko glave i čekaj centaršut. Ti si je namjestio da ti ubiju golmana", dodao je Rade Bogdanović.

Podsetimo, Bosna i Hercegovina je poslije poraza od Švajcarske, a uz pobjedu Kanade nad Katarom (6:0), sada vrlo blizu čak eliminacije sa Svjetskog prvenstva.

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