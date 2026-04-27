Dan pred polufinale Lige šampiona Bajern provocira PSŽ: Nijemci javno rekli da dovode zlatnog dečka iz Pariza

Autor Nebojša Šatara
Karl Hajnc Rumenige je javno rekao da želi Dezirea Duea samo dan pred prvi meč polufinala Lige šampiona između Bajerna i Pari Sen Žermena.

Bajern iz Minhena je osvojio Bundesligu, čeka finale Kupa Njemačke sa Štutgartom, a u Ligi šampiona sada igraju polufinale sa Pari Sen Žermenom. A pred taj meč je Karl Hajc Rumenige javno je rekao da želi da dovede jednog od najboljih igrača rivala.

"Voljeli bismo da ga potpišemo. On bi bio veliko pojačanje za nas. Igrač bi se odlično uklopio u smislu odnosa cijene i kvaliteta i s obzirom na cijenu transfera i platu", rekao je Rumenige o Dezireu Dueu.

Ove riječi iz usta Rumenigea dolaze samo dan pred prvi meč polufinala Lige šampiona sa Pari Sen Žermenom u kome se očekuje da mladi 20-godišnji Due zaigra u prvoj postavi.

  Dezire Due igra kao krilni fudbaler i ponikao je u Renu, a poslije dvije sezone je za 50.000.000 evra otišao u Pari Sen Žermen sa kojim je prošle sezone osvojio Ligu šampiona. Najbolje se snalazi kao desno krilo, ali odličan je i na lijevoj strani. Trenutno Bajern po bokovima ima Majkla Olisea, Luisa Dijaza i Serža Gnabrija koji se povrijedio i neće ga biti neko vrijeme.

Osim što je Dezire Due uspio da osvoji Ligu šampiona sa timom Pari Sen Žermena on je u toj sezoni dobio i nagradu za najboljeg mladog igrača Lige šampiona i za "Zlatnog dečka".

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC