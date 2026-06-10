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Saša Ilić: "Uz dužno poštovanje Zvezdi, Partizan je za mene najveći klub"

Saša Ilić: "Uz dužno poštovanje Zvezdi, Partizan je za mene najveći klub"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Saša Ilić se vratio u Partizan kao trener, ističući da je to najveći klub u Srbiji. Očekuje teške izazove, ali i nadu za povratak na vrh.

Saša Ilić Partizan je za mene najveći klub Izvor: MN PRESS

Saša Ilić se vratio u FK Partizan,ovoga puta kao trener. Dugo se pričalo o njegovom dolasku u Humsku, praktično od kada je završio igračku karijeru 2019. godine, a sada su se "kockice poklopile" i uspio je da se dogovori da preuzme ekipu u vrlo teškom trenutku.

Toga je svjestan i od toga ne bježi, bez obzira na to što Partizan od 2017. godine nije bio prvak Srbije, odnosno od 2019. nije osvojio niti jedan trofej, što je jedna od najdužih suša u istoriji kluba.

"Partizan je za mene najveći klub u našoj zemlji, uz dužno poštovanje prema Crvenoj zvezdi. Izuzetno naporan posao je pred nama, velike obaveze. Ciljevi Partizana su jasni, koliko god da je ekipa trenutno slabija u odnosu na konkurente. U Partizanu se ne trpi prosjek, moraš da budeš najbolji. Biće teško, ali probaćemo", rekao je Ilić tokom gostovanja na "RTS".

Odigrao je više od 600 utakmica za Partizan, ali zna da to u ovom trenutku ne igra veliku ulogu - najvažnije je šta će svojim igračima prenijeti kao trener. I nakon sedam godina rada, smatra da je "ispekao zanat" i osjeća se spremnim.

"Ponosan sam na igračke brojke, ali ovo je totalno drugačije. Trenerskim poslom se bavim dugo, od završetka svoje igračke karijere. Prošao sam mlađe selekcije, bio pomoćnik u A reprezentaciji, vodio Čukarički, a potom me put vodio u Bugarsku, Grčku, Rusiju i na kraju Azerbejdžan. Stekao sam iskustvo radeći i u sistemima koji se bore za titulu, ali i onima koji se bore za opstanak. To će mi pomoći, a izazova se nikada nisam plašio", dodao je Ilić i napomenuo:

"Od 2017. godine Partizan nije osvojio titulu, a posljednji trofej je bio 2019. godine. Mnogo je godina prošlo. Mi nemamo pravo da pričamo da možemo odmah da dostignemo te nivoe, ali imamo pravo da se nadamo. Ekipi je potreban određen broj igrača koji će pojačati konkurenciju i biti nosioci. Trebaju nam igrači koji prave razliku. Nije bitno odakle dolaze, domaći ili strani, bitno je da pogodimo. Prvenstvo i kvalifikacije počinju za 40 dana, to je kratak period i moramo rješavati stvari u hodu."

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FK Partizan Saša Ilić

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