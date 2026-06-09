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Saša Ilić se direktno obratio upravi: "Ja nisam došao kao legenda, već kao trener"

Saša Ilić se direktno obratio upravi: "Ja nisam došao kao legenda, već kao trener"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Saša Ilić se vratio u Partizan kao trener, spreman da prenese svoje iskustvo na mlade igrače i piše novu istoriju kluba.

Saša Ilić predstavljen kao novi trener Partizana Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Saša Ilić vratio se u FK Partizan, ovoga puta kao trener i spreman je da sa crno-bijelima piše nove stranice istorije. Kako je tokom promocije istakao, imao je pozive i ranije, ali se tada "nije osjećao spremno". Sada poslije sedam godina u kojima je trener, gdje je "pekao zanat" u pet različitih država - Saša Ilić je spreman da to prenese na mlade igrače Partizana.

"Generalno moj zadatak su teren i igrači, tako da se nadam da tu neće biti problema...", rekao je legendarni Ilić tokom današnjeg predstavljanja i nije htio da daje velika obećanja:

"Mi ćemo se truditi da u hodu dovodimo igrače koji će nam poboljšati kvalitet igre. Svi koji su ponikli u Partizanu znaju šta se očekuje, prosjek se ne trpi, samo radom i mirnoćom ćemo doći do onoga što želimo".

Izvor: MONDO

Istakao je da je od trenera najviše naučio od Miše Radakovića i Ljubiše Tumbakovića, ali da je svjestan da situacija u fudbal nije onakva kakva je bila kada je počinjao da igra fudbal.

"Sve se brzo mijenja, ja ne poznajem pet trenera koji su u nekom klubu po pet godina. Prije 20-30 godina je to bilo normalno. Zavisi kako ćemo igrati. Zavisi kakve ćemo rezultate imati. Ja sam ovdje kao trener, nisam kao legenda, ako imam dobre rezultate - ostajem. Ako ne - ne ostajem, to je neminovnost, ja to sve prihvatam", naglasio je Ilić.

Veličko Kaplanović, Ljubiša Ranković i Darko Obradović će biti u stručnom štabu Saše Ilića, ostaju još Miša Filipović i Nemanja Jovšić, kao i trener-analitičar i kondicioni treneri.

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Tagovi

fudbal FK Partizan Saša Ilić treneri

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