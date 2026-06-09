12 :19

Kraj konferencije! Saša Ilić, legendarni fudbaler crno-bijelih, predstavljen je kao novi trener Partizana. Izvor: MONDO/Dušan Ninković

12 :17

O promjenama trenera... "Ne volim da se vraćam u prošlost. Ja sam bio navijač Partizana, ali to nije pitanje za mene", rekao je Ilić na pitanje o prethodnoj, veoma turbulentnoj sezoni u Partizanu.

12 :15

Najbolji! "U Partizanu se ne toleriše ako nisi najbolji. Treba biti realan, ali ne treba stavljati breme na mladu ekipu. Ubijeđen sam da će biti elana i od javnosti i od publike, ako bude dobro. Ja ne znam neke trenere koji se zadržavaju duže od pet godina u klubu. Zavisi kako ćemo igrati, kakve ćemo rezultate imati. Ja sam ovdje trener, nisam legenda. ako imam rezultate, ostajem, ako nemam... To je neminovnost", kaže Ilić.

12 : 13 Evropa je prioritet! "Sve je prioritet u Partizanu, ali Evropa prva dolazi. To su odmah bitne utakmice u sezoni. Mogu da obećam da ćemo dati sve da će Partizan izgledati bolje. Da budemo prepoznatljivi, da idemo korak po korak. Jedna dobra ne znači da smo najbolji, jedna loša ne znači da smo najgori. Svi su svjesni da je Partizan mlada ekipa. Morate da očekujete da će kvalitet njihovih igara oscilirati. Treba svi da idemo u istom pravcu, da bilježimo dobre rezultate", rekao je novi trener Partizana.

12 :11

Očekivanja "Ono što Partizan očekuje - mora da se igra ofanzivno. Takav tim treniram, očekujem da bude ultra ofanzivan. To su želje. Ja kao trener moram da razmišljam o rezultatu, on je izuzetno bitan u Partizanu. Ima vremena da nešto riješimo u hodu jer još nisu počele pripreme. Želim da igramo sa mnogo intenziteta. Ja se nadam da ćemo ga za dvije godine vidjeti tamo gdje žele navijači", kaže trener Partizana.

12 :09

O pojačanjima! "Partizan treba da bude ojačan. Treba da pronađemo igrače koji će praviti razliku. Uzećemo i igrača koji se pojavi na nekoj poziiji na kojoj već imamo fudbalere", rekao je Ilić.

12 :08

Koji treneri su uticali na njega? "Prikupljao sam od svih trenera. Moj trener u mlađim kategorijama i kasniji pomoćnik u prvom timu je Miša Radaković, a sa druge strane tu je Ljubiša Tumbaković", rekao je Ilić.

12 :06

Bilo je ponuda! "Imao sam dvije ponude da se vratim u posljednje četiri godine. Možda nije bio momenat da budem trener Partizana. Ubijeđen sam da sada možemo da popravimo određene stvari. Moj zadatak su teren i igrači. Nadam se da tu neće biti nikakvih problema. U hodu ćemo dovoditi neke igrače, koji će poboljšati kvalitet. Svi ponikli u Partizanu znaju šta se očekuje, da se prosjek ne trpi. Samo radom i mirnoćom možemo da uradimo nešto", kaže novi trener Partizana.

12 : 05 Izazov! "Bilo je teško i prije dvadesetak godina. Sada je možda teže. Ja prihvatam izazove. Školovao sam se za ovo, sad se vraćam ovdje gdje poznajem klub, znam šta svi očekuju. Poznajem sve na Teleoptiku, sve koji rade tamo. Uz navijače možemo da popravimo. Ako ekipa igra dobro, ako ima pečat, publika će dolaziti u većem broju. Ja se nadam, vjerujem da ćemo biti pod euforijom. Idemo korak po korak, ne obećavamo nešto specijalno, ovo je mlada ekipa. Većina su tek počeli da igraju seniorski fudbal. Očekujem da bude bolje. Potrebna su nam određena pojačanja. Svi zajedno treba da pronađemo ta rješenja", rekao je Ilić.

12 : 03 Prvi utisci Ilića! "Dobar dan! Želim sve da vas pozdravim, dugo nisam vidioovoliko ljudi na konferenciji. Prvi moji utici su da sam presrećan što sam trener Partizana. Neću da pričam šta mi znači Partizan. Završio sam karijeru 2019. godine, radim sedam godina kao trener, promijenio sam pet država, borio sam za titulu i za opstanak, radio sam sa mladim igračima... Moje mišljenje je da sam spreman za ono što me čeka i ovo je najveći izazov u trenerskoj karijeri", rekao je Ilić.

12 : 03 Konferencija počinje! Generalni direktor Danko Lazović uručio je Saši Iliću šal na kojem piše "Moja kuća", što je vrlo simbolično imajući u vidu trag koji je Ilić ostavio u Humskoj. Odmah nakon tog ceremonijalnog dijela, počinje konferencija na kojoj će Ilić biti predstavljen kao trener.

11 : 59 Partizan čekaju promjene! Nakon odlaska Srđana Blagojevića i nekoliko fudbalera kojima su istekli ugovori, Partizan mora da započne novu eru. U veoma kratkom roku Saša Ilić će, u saradnji sa Dankom Lazovićem, morati da formira tim i pripremi ga za evropske kvalifikacije. Podsjećamo, crno-bijeli će nastupiti u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu gdje je prvi dvomeč na programu već krajem jula.

11 : 55 Kakvu trenersku karijeru ima Ilić? Nakon što je završio igračku karijeru, Saša Ilić se posvetio trenerskom poslu. Bio je pomoćni trener kadetske reprezentacije Srbije, samostalno vodio reprezentaciju do 16 godina, a zatim radio kao pomoćnik u mladoj i seniorskoj selekciji. Samostalno je vodio Čukarički, CSKA iz Sofije, Atromitos, Nižnji Novgorod i Sumgajit.

11 : 55 Ko je Saša Ilić? Po karijeri koju je napravio i odanosti crno-bijelima, riječ je o najvećoj klupskoj legendi. Saša ilić je čak deset godina nastupao za mlađe kategorije Partizana, zatim od 1996. do 2005. godine nosio dres u prvom timu, a od 2010. do 2019. godine ponovo je bio lider Partizana. Rekorder je po broju nastupa u dresu Partizana, pošto je prestigao čak i čuvenog Mocu Vukotića. Sa Partizanom je pet puta bio prvak Jugoslavije i šest puta šampion Srbije, uz dva Kupa Jugoslavije i pet Kupova Srbije.