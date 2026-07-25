Huti izveli napad na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji

Jemenski pobunjenici Huti izveli su napad raketama i dronovima na postrojenja Aramka u Džizanu i Janbuu, izazvavši požare na naftnim objektima.

Izvor: Mohammed HUWAIS / AFP / Profimedia

Jemenski pobunjenici Huti, koji imaju podršku Irana, saopštili su da su lansirali rakete i dronove na naftna postrojenja Saudijske Arabije.

U video izjavi, vojni portparol Jahja Sari rekao je da su pobunjenici gađali lokacije kojima upravlja saudijski naftni gigant "Aramko" u DŽizanu i Janbuu.

On je zaprijetio da će napadi biti prošireni ako saudijska monarhija uzvrati.

Prethodno su mediji pod kontrolom pobunjenika javili da je napad na DŽizan izazvao požare.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama, a koji je verifikovao AFP, vide se tamni oblaci koji se dižu iznad rafinerije koja pripada "Aramku" u tom gradu.

Saudijska Arabija nije direktno komentarisala napad, ali je civilna odbrana izdala upozorenja za DŽizan, na jugozapadnoj obali zemlje, kao i u Janbuu na sjeveru.