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Pogođene vojne baze i aerodromi u Saudijskoj Arabiji? "Sami su otvorili vrata pakla" (VIDEP)

Pogođene vojne baze i aerodromi u Saudijskoj Arabiji? "Sami su otvorili vrata pakla" (VIDEP)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Saudijska Arabija presrela nekoliko raketa Huta, neki projektili navodno pogodili aerodrome i vazduhoplovne baze.

Napad na baze u saudijskoj arabiji Izvor: X/@KhaledonChain

Saudijska Arabija presrela je danas rakete Huta koje su lansirane prema jugu zemlje, piše "Ynet news". Protivvazdušna odbrana (PVO) Saudijske Arabije je presrela nekoliko balističkih raketa u napadu u kom, prema prvim informacijama, nema žrtava, ali rakete jesu pogodile aeodrome i vazduhoplovne baze, zvanične potvrde o ovim napadima se tek očekuju.

Huti su inače bliski saveznici Irana i u ovom napadu su pokušali da gađaju aerodrome Saudijske Arabije hipersoničnim raketama. Napadi su, navodno, izvedeni kao odgovor na napade Saudijske Arabije na aerodrom u Sani, prestonici Jemena koja se nalazi pod kontrolom Huta.

Huti su danas gađali vazduhoplovne baze "Kralj Halid" i "Princ Sultan". Veći broj raketa je oboren i prema prvim informacijama, nema žrtava.

"Sami su otvorili vrata pakla", rekao je visoki zvaničnik Huta Hezam al-Asad.

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Saudijska Arabija Huti napad

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