Pogođene vojne baze i aerodromi u Saudijskoj Arabiji? "Sami su otvorili vrata pakla" (VIDEP)

Saudijska Arabija presrela nekoliko raketa Huta, neki projektili navodno pogodili aerodrome i vazduhoplovne baze.

Izvor: X/@KhaledonChain

Saudijska Arabija presrela je danas rakete Huta koje su lansirane prema jugu zemlje, piše "Ynet news". Protivvazdušna odbrana (PVO) Saudijske Arabije je presrela nekoliko balističkih raketa u napadu u kom, prema prvim informacijama, nema žrtava, ali rakete jesu pogodile aeodrome i vazduhoplovne baze, zvanične potvrde o ovim napadima se tek očekuju.

Huti su inače bliski saveznici Irana i u ovom napadu su pokušali da gađaju aerodrome Saudijske Arabije hipersoničnim raketama. Napadi su, navodno, izvedeni kao odgovor na napade Saudijske Arabije na aerodrom u Sani, prestonici Jemena koja se nalazi pod kontrolom Huta.

Saudi Arabia and Houthis exchange airport strikes.



Saudi warplanes bombed the runway at Sanaa International Airport as an Iranian aircraft carrying a Houthi delegation attempted to land. The Houthis responded with six missiles targeting Saudi Arabia's Abha airport.pic.twitter.com/rlKoyLWgdh — Khaled Arnaout (@KhaledonChain)July 13, 2026

Huti su danas gađali vazduhoplovne baze "Kralj Halid" i "Princ Sultan". Veći broj raketa je oboren i prema prvim informacijama, nema žrtava.

"Sami su otvorili vrata pakla", rekao je visoki zvaničnik Huta Hezam al-Asad.