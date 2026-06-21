Lamin Jamal postigao prvenac na Mundijalu!

Lamin Jamal postigao je prvi gol na Svjetskom prvenstvu, postavši osmi najmlađi strijelac u istoriji.
Laminu Jamalu bilo je potrebno samo deset minuta da se upiše u strijelce na svojoj drugoj utakmici na Mundijalu, a prvoj kao starter, i to u duelu sa Saudijskom Arabijom.
Fudbaler Barselone nije bio starter u prvom meču, a već u drugom je pokazao koliko je opasan po protivničku mrežu.
Osim toga što je oveo "furiju" u vođstvo, ujedno je upisao prvenac na Mundijalima. Jamal se sada i visoko pozicionirao na listi najmlađih strijelaca na najvećoj smotri u istoriji.
Sa 18 godina i 343 dana Jamal je osmi najmlađi golgeter na Mundijalima.
Ispred njega su legendarni Pele (prvenac dao sa 17 godina i 239 dana), Meksikanac Manuel Rosas (18 godina i 93 dana), Jamalov klupski i reprezentativni kolega Gavi (18 godina i 110 dana), Majkl Oven (18 godina i 190 dana), Rumun Nikolae Kovač (18 godina i 197 dana) i Rus Dmitrij Sičev (18 godinna i 231 dan).