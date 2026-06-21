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Lamin Jamal postigao prvenac na Mundijalu!

Lamin Jamal postigao prvenac na Mundijalu!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Lamin Jamal postigao je prvi gol na Svjetskom prvenstvu, postavši osmi najmlađi strijelac u istoriji.

Lamin Jamal postigao prvi gol na Mundijalu 2026 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Laminu Jamalu bilo je potrebno samo deset minuta da se upiše u strijelce na svojoj drugoj utakmici na Mundijalu, a prvoj kao starter, i to u duelu sa Saudijskom Arabijom.

Fudbaler Barselone nije bio starter u prvom meču, a već u drugom je pokazao koliko je opasan po protivničku mrežu.

Osim toga što je oveo "furiju" u vođstvo, ujedno je upisao prvenac na Mundijalima. Jamal se sada i visoko pozicionirao na listi najmlađih strijelaca na najvećoj smotri u istoriji.

Sa 18 godina i 343 dana Jamal je osmi najmlađi golgeter na Mundijalima.

Ispred njega su legendarni Pele (prvenac dao sa 17 godina i 239 dana), Meksikanac Manuel Rosas (18 godina i 93 dana), Jamalov klupski i reprezentativni kolega Gavi (18 godina i 110 dana), Majkl Oven (18 godina i 190 dana), Rumun Nikolae Kovač (18 godina i 197 dana) i Rus Dmitrij Sičev (18 godinna i 231 dan).

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Tagovi

Mundijal 2026 Španija Saudijska Arabija Lamin Jamal

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