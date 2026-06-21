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Marselo Bijelsa digao glas: "Šta će nam fudbal u četiri četvrtine?!"

Marselo Bijelsa digao glas: "Šta će nam fudbal u četiri četvrtine?!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Marselo Bijelsa kritikuje promjene u fudbalu, uključujući igranje u četiri četvrtine, smatrajući da to mijenja njegovu suštinu.

Marselo Bijelsa kritikuje promjene u fudbalu Izvor: Dante Fernandez / AFP / Profimedia

Slavni argentinski trener Marselo Bijelsa možda je i najveći kritičar modernog fudbala, ali ne zbog načina na koji ekipe sada igraju - nego zbog tehnologije, novih pravila i generalno "novotarija" koje viđamo u ovom sportu. Tako je selektor Urugvaja još jednom kritikovao kako izgleda ovogodišnje Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

"Ima previše golova...I opšti je utisak da igranje utakmica u četiri četvrtine umjesto dva poluvremena mijenja samu prirodu načina na koji je fudbal kulturno shvaćen i tumačen", rekao je Marselo Bijelsa na konferenciji za medije.

"Ne smeta mi broj golova, to je u redu. Ali mijenjanje kulture na koji se fudbal shvata i tumači ne dodaje ništa... I na sve to, uzima dosta od igre. Očigledno, kada su odlučili da utakmicu podijele na četiri četvrtine, nisu razmišljali o uticaju koji to može imati na ono što je fudbal učinilo tako privlačnim sportom, razumijete me", naglasio je on.

Bijelsa je izuzetno nezadovoljan takozvanim "pauzama za osvježenje" od tri minuta u svakom poluvremenu, a koja zapravo služi da se u televizijskom prenosu puste reklame.

"Samo kažem da je prije ove odluke fudbal imao jednu definisanu karakteristiku, a sada ima drugu", rekao je Bijelsa: "Ljudi se zaljubljuju u igru zbog njenih ključnih karakteristika. Neke promjene su bile veliki uspjeh. Na primer, uticaj VAR-a je samo poboljšao fudbal, i to je nešto što moramo da pohvalimo i cijenimo", naglasio je selektor Urugvaja.

Prema njegovim riječima novi eksperimenti nisu dobrodošli u fudbal, pošto mijenjaju način na koji smo ga zavoljeli.

Podsetimo, Urugvaj je u prvom kolu razočarao svoje navijače jer je remizirao protiv Saudijske Arabije, dok u narednoj rundi igra protiv Zelenortskih Ostrva.

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Marselo Bijelsa fudbal Mundijal 2026

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