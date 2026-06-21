"Zatvorio sam oči i sjetio se": Oglasio se Eloj Rom, heroj Kurasaa i srpski zet

Eloj Rom, heroj Kurasaa, impresionirao je na Svjetskom prvenstvu sa 15 odbrana protiv Ekvadora. Njegova priča inspiriše mnoge fudbalere.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Kurasao je napravio jedno od najvećih iznenađenja na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi pošto je prethodne noći izdržao sve napade Ekvadora i remizirao 0:0. Heroj karipskog tima bio je golman Eloj Rom (37) koji je uspio da zaustavi sve što su mu šutirali na gol.

Rom je imao nevjerovatnih 15 odbrana na meču u Montereju i zasluženo je dobio nagradu za igrača utakmice, tako da će se o njemu i njegovoj partiji pričati danima.

"Samo sam zatvorio oči i pomislio na sve kroz šta smo prošli. Mnogo toga se dogodilo tokom svih tih godina... Razlog zbog kojeg sam izabrao da igram za Kurasao jeste to što sam još kao dijete sanjao da sa Kurasaom nastupim na Svjetskom prvenstvu", rekao je ovaj golman rođen inače u holandskom Najmehenu.

"Kada me je Patrik Klajvert pozvao da igram za reprezentaciju, osjećao sam se izuzetno počastvovano, jer je on velika legenda. Bio sam iznenađen i veoma ponosan. To je bio poseban trenutak za mene i moju porodicu. Bio sam jedan od prvih profesionalnih fudbalera koji su odlučili da predstavljaju Kurasao. Klajvert mi je rekao da će, ako uspije da privuče igrača poput mene u ovaj projekat, to ohrabriti i mnoge druge fudbalere da se priključe".

Ekvador - Kurasao 0:0 Izvor: TV Arena sport

Poslije toga su se zaista i mnogi igrači iz Holandije priključili reprezentaciji Kurasaa, ostvajući san da zaigraju na Svjetskom prvenstvu u fudbalu.

"Danas je sve organizovano. Uvijek sam vjerovao da ćemo se plasirati na Svjetsko prvenstvo. A reprezentaciju smo oduvijek predstavljali sa ogromnim ponosom i ljubavlju. Zato mi je, u onom trenutku posle utakmice, kroz glavu u nekoliko sekundi prošla čitava priča posljednjih deset godina", rekao je Rom.

Inače, poslije istorijskog boda za Kurasao, vidjeli smo i da je Eloj Rom pokazao majicu na kojoj je bio Žairzinjo, njegov nekadašnji saigrač u reprezentaciji koji je preminuo prije sedam godina.

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