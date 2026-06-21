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Srpski zet je heroj Kurasaa: Ovo je najbolja partija golmana u istoriji Mundijala

Srpski zet je heroj Kurasaa: Ovo je najbolja partija golmana u istoriji Mundijala

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Eloj Rom, srpski zet, postao je heroj Kurasaa nakon istorijske partije protiv Ekvadora na Mundijalu, sa 15 odbrana i rezultatom 0:0.

Golman Kurasaa imao 15 odbrana protiv Ekvadora Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kurasao je osvojio svoj prvi bod ikada na svjetskim prvenstvima i za to može da zahvali prije svega golmanu Eloju Romu, srpskom zetu i partneru Zorane Jovanović (Zoranah). U najboljoj partiji koju je jedan golman ikada imao na Mundijalima, vidjeli smo da je Rom "začarao" svoju mrežu i nijedan šut Ekvadora nije pustila iza svojih leđa - za istorijskih 0:0 u Kanzas Sitiju.

Vjerovali ili ne, ali Eloj Rom je imao čak 15 odbrana na ovom susretu i zaista će Ekvador morati da se pita kako nije uspio da dođe do sva tri boda, pošto je u nekoliko navrata zaista čuvar mreže Kurasaa magično intervenisao.

Za to je naravno dobio i nagradu za igrača utakmice, dok je kod kuće, na svom malenom Kurasauu, sigurno dobio istorijski status heroja i nikada mu neće zaboraviti prošlu noć. Zaustavio je jednog od "favorita iz sjenke" koji je sada u ozbiljnom problemu, pošto je na korak od ispadanja sa turnira zbog tek jednog osvojenog boda.


Kurasao se tako oporavio od 1:7 protiv Njemačke i uspio je da "ukrade" bod Ekvadoru, tako da u teoriji i dalje može da prođe u narednu fazu u slučaju pobjede nad Obalom Slonovače, dok u posljednjem kolu Ekvador igra s Njemačkom.

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Kurasao Ekvador

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