"Da, Amerikanci mogu da osvoje Sjetsko prvenstvo": Zlatan Ibrahimović izjavom šokirao mnoge

Zlatan Ibrahimović vjeruje da Amerikanci imaju sve što je potrebno da osvoje Svjetsko prvenstvo. Njegove riječi iznenadile su mnoge.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Zlatan Ibrahimović učestvuje na Svjetskom prvenstvu u fudbalu u drugačijoj ulozi. Nije na terenu i ne igra za Švedsku, već je u ulozi stručnog analitičara i priča o raznim dešavanjima tokom šampionata.

Amerika je pobijedila Australiju sa 2:0 i obezbijedila prolaz u narednu fazu sa prve pozicije. U studiju "Foks sporta" je voditeljka Rebeka Lou pitala Zlatana direktno - da li Amerikanci mogu da osvoje Mundijal? Tražila je da odgovori kratko.

"Da", rekao je Ibrahimović samouvjereno i iznenadio mnoge svojim odgovorom. Pa i Tjerija Anrija koji je sjedio pored njega.

Malo ko vidi Amerikance kao ekipu koja može daleko da dogura, ali Zlatan nije jedan od njih. Da li samo pokušava da se dodvori američkim navijačima ili stvarno tako misli?

"Can the USMNT win the 2026 FIFA World Cup?"



Zlatan Ibrahimovic: "Yes".pic.twitter.com/Yy4uVuoht5 — USMNT Only (@usmntonly)June 19, 2026

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