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"Pogledajte let lopte na Svjetskom prvenstvu, zar vam nije čudno?": Hartu nelogični golovi Mesija i Mbapea

"Pogledajte let lopte na Svjetskom prvenstvu, zar vam nije čudno?": Hartu nelogični golovi Mesija i Mbapea

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Čuveni engleski golman Džo Hart primijetio čudan let lopte na Svjetskom prvenstvu. Objasnio šta misli kroz golove Kilijana Mbapea, Lionela Mesija i Martina Baturine.

Džo Hart o čudnom letu lopte na Mundijalu Izvor: YouTube/Rising Ballers/TV Arena sport/Screenshot

Bivši golman engleske reprezentacije Džo Hart upozorio je sve na čudan let lopti na Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Bivši čuvar mreže Mančester sitija i Čelsija, kome se Pep Gvardiola javno izvinio na odlasku iz Engleske, primijetio je da lopte tako čudnovato idu ka golu da prevare i najbolje golmane na svijetu, poput Eduarda Mendija iz Senegala.

"Primjećujem nešto sa loptama koje dugo putuju. Osjećaj mi je da dolaze do golmana mnogo brže nego što polete u trenutku udarca. Pogledajte kako (golman Engleske) Džordan Pikford leti ovoj lopti i pitate se zašto ide na nju palcem, a ne šakom? Odgovor je da osjeća da je na njoj."

Pogledajte taj gol Hrvata Martina Baturine na utakmici Engleska - Hrvatska i šut koji Pikford nije mogao da odbrani.

Gol Baturine na Hrvatska Engleska
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Hart nije samo u toj situaciji primijetio to što vidi.

"Vidio sam to isto i pri šutu Kilijana Mbapea (na utakmici Francuska - Senegal), protiv Eduara Mendija, ranije na ovom turniru. Kada je lopta napustila njegovo stopalo, bio je to korektan šut, naravno. Ipak, Mendi je osvajač Lige šampiona i nije pogodio trenutak. Nije podigao ruke, niti reagovao u pravom momentu", kazao je Hart.

Pogledajte i taj gol.

Kilijan Mbape daje gol na Francuska Senegal
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Hart je siguran da bi i Luka Zidan u drugačijim okolnostima sigurno odbranio Mesijev šut.

"Sve više i više primjećujem isto kod lopti koje lete visoko. Ovo su svjetski golmani. Pogledajte Mesijev gol protiv Zidana (na utakmici Argentina - Alžir). U trenutku udarca, to nije briljantan šut, već dobar, a Luka Zidan je više nego sposoban da odbrani taj udarac. Ali opet, i on promaši trenutak. Djeluje kao da se ranije nego što je potrebno 'namjestio' da odbrani taj šut, da je ranije namjestio ruke u pravi položaj... Završio je tako što je gurnuo loptu, a nije je odbranio", kazao je Hart o reakciji Zidana juniora.

Ovako je to izgledalo: 

Lionel Mesi gol na Argentina Alžir
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Šta je Hartova pouka iz svega navedenog?

"Dok turnir bude odmicao i dok se momci budu navikavali na uslove i na brzinu lopti, a ove su specifične lopte za Svjetsko prvenstvo, vjerujem da ćemo vidjeti veći broj odbranjenih ovakvih udaraca", kazao je Hart, koji je tokom Mundijala stručni analitičar Bi-Bi-Sija. 

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Mundijal 2026

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