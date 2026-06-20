Ne uživaju svi u onome što nam aktuelno Svjetsko prvenstvo donosi.
Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi počeo je 11. juna, a u toku je drugo kolo grupne faze.
Vidjeli smo puno zanimljivih situacija, neke lijepe golove, uzbuđenja i iznenađenja.
Međutim, legendarni Uli Henes, počasni predsjednik minhenskog Bajerna, imao je kritike na račun FIFA i Svjetskog prvenstva.
"Po mom mišljenju, ovo Svjetsko prvenstvo je fijasko za fudbal. Prosječna cijena karte za finale je 2.000 dolara? Kuda idemo?", upitao je Henes i dodao:
"Uvijek sam podržavao komercijalizaciju u fudbalu, ali ne u ovom ekstremnom obliku. Ne bih to podržao kupovinom karata."
"Ovo Svjetsko prvenstvo je fijasko za fudbal!" Legenda brutalno udarila na najveće takmičenje: Kuda idemo?!
Poručio je da je imao poziv prijatelja da odsjedne u Floridi, ali da nije želio da prisustvuje ovogodišnjem Mundijalu.
"Nisam imao apsolutno nikakvu želju da idem na ovo Svjetsko prvenstvo. Čak i da sam htio, izgubio bih interes zbog lokacije udaljenosti od stadiona."