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"Ovo Svjetsko prvenstvo je fijasko za fudbal!" Legenda brutalno udarila na najveće takmičenje: Kuda idemo?!

"Ovo Svjetsko prvenstvo je fijasko za fudbal!" Legenda brutalno udarila na najveće takmičenje: Kuda idemo?!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Ne uživaju svi u onome što nam aktuelno Svjetsko prvenstvo donosi.

Uli Henes kritikuje Mundijal zbog cijena ulaznica Izvor: Profimedia

Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi počeo je 11. juna, a u toku je drugo kolo grupne faze.

Vidjeli smo puno zanimljivih situacija, neke lijepe golove, uzbuđenja i iznenađenja.

Međutim, legendarni Uli Henes, počasni predsjednik minhenskog Bajerna, imao je kritike na račun FIFA i Svjetskog prvenstva.

"Po mom mišljenju, ovo Svjetsko prvenstvo je fijasko za fudbal. Prosječna cijena karte za finale je 2.000 dolara? Kuda idemo?", upitao je Henes i dodao:

"Uvijek sam podržavao komercijalizaciju u fudbalu, ali ne u ovom ekstremnom obliku. Ne bih to podržao kupovinom karata."

Poručio je da je imao poziv prijatelja da odsjedne u Floridi, ali da nije želio da prisustvuje ovogodišnjem Mundijalu.

"Nisam imao apsolutno nikakvu želju da idem na ovo Svjetsko prvenstvo. Čak i da sam htio, izgubio bih interes zbog lokacije udaljenosti od stadiona."

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Tagovi

Mundijal 2026 Uli Henes

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