Ne uživaju svi u onome što nam aktuelno Svjetsko prvenstvo donosi.

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Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi počeo je 11. juna, a u toku je drugo kolo grupne faze.

Vidjeli smo puno zanimljivih situacija, neke lijepe golove, uzbuđenja i iznenađenja.

Međutim, legendarni Uli Henes, počasni predsjednik minhenskog Bajerna, imao je kritike na račun FIFA i Svjetskog prvenstva.

"Po mom mišljenju, ovo Svjetsko prvenstvo je fijasko za fudbal. Prosječna cijena karte za finale je 2.000 dolara? Kuda idemo?", upitao je Henes i dodao:

"Uvijek sam podržavao komercijalizaciju u fudbalu, ali ne u ovom ekstremnom obliku. Ne bih to podržao kupovinom karata."

Vidi opis "Ovo Svjetsko prvenstvo je fijasko za fudbal!" Legenda brutalno udarila na najveće takmičenje: Kuda idemo?! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Tayfun Coskun / AFP / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Matthew Huang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Matthew Huang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Matthew Huang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Poručio je da je imao poziv prijatelja da odsjedne u Floridi, ali da nije želio da prisustvuje ovogodišnjem Mundijalu.

"Nisam imao apsolutno nikakvu želju da idem na ovo Svjetsko prvenstvo. Čak i da sam htio, izgubio bih interes zbog lokacije udaljenosti od stadiona."