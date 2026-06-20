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"U fudbalu sam 35 godina, ovo se dogodi jednom u 50": Selektor Turske ostao bez teksta

"U fudbalu sam 35 godina, ovo se dogodi jednom u 50": Selektor Turske ostao bez teksta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Selektor Turske Vinćenco Montela veoma bolno prihvatio eliminaciju sa Svjetskog prvenstva već poslije dvije utakmice

Vinćenco Montela o eliminaciji Turske sa Svjetskog prvenstva Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor Turske Vinćenco Montela (52) doživio je sa svojom ekipom debakl na Svjetskom prvenstvu - eliminaciju već u prvoj fazi. U noći između petka i subote, Turci su izgubili od Paragvaja 0:1 iako su imali igrača više čitavo drugo poluvrijeme zbog "Vinisijusovog pravila" i iako su uputili čak 33 udarca ka golu protivnika.

"Veoma, veoma sam tužan. U ime našeg naroda postojala su velika očekivanja. I naša očekivanja su bila velika. Takođe sam veoma tužan u ime TFF-a (Fudbalskog saveza Turske), znam kako su radili. Znam kako su radili fudbaleri. U fudbalu sam 35 godina; ovako nešto se obično desi jednom u 50 godina, ali nama se desilo u dvije utakmice! U dvije utakmice imali smo 65 šuteva! O posjedu lopte ni ne govorim! Sudbina nije bila na našoj strani", rekao je Montela poslije meča.

"Nikad neću kritikovati ove igrače"

Turska je u prvom meču Mundijala izgubila od Australije (0:2) i zato je jedina poslije dva kola u grupi bez ijednog boda. U posljednjem kolu će se oprostiti protiv Amerike, koja je sa šest bodova najuspješnija.

"Nikada neću reći: 'Ovaj je mogao više, onaj je mogao bolje.' Uvijek gledam želju i borbenost fudbalera. Svi su se borili nevjerovatno. Postojala je ogromna želja. Tokom cijelog procesa rada na kontinuitetu svi su radili i svi su se maksimalno trudili, ali nažalost nije uspjelo", rekao je Montela.

Turska je čekala nastup na Svjetskom prvenstvu još od 2002. godine i oprostiće se od Sjedinjenih Država u petak 26. juna u 4 ujutru, kada će odigrati posljednji meč, protiv SAD.

Bonus video: Turska - Paragvaj 0:1

Turska - Paragvaj 0:1
Izvor: YouTube/TV Arena sport

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Mundijal 2026 Turska Vinćenco Montela

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