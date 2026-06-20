"U fudbalu sam 35 godina, ovo se dogodi jednom u 50": Selektor Turske ostao bez teksta

Selektor Turske Vinćenco Montela veoma bolno prihvatio eliminaciju sa Svjetskog prvenstva već poslije dvije utakmice
Selektor Turske Vinćenco Montela (52) doživio je sa svojom ekipom debakl na Svjetskom prvenstvu - eliminaciju već u prvoj fazi. U noći između petka i subote, Turci su izgubili od Paragvaja 0:1 iako su imali igrača više čitavo drugo poluvrijeme zbog "Vinisijusovog pravila" i iako su uputili čak 33 udarca ka golu protivnika.
"Veoma, veoma sam tužan. U ime našeg naroda postojala su velika očekivanja. I naša očekivanja su bila velika. Takođe sam veoma tužan u ime TFF-a (Fudbalskog saveza Turske), znam kako su radili. Znam kako su radili fudbaleri. U fudbalu sam 35 godina; ovako nešto se obično desi jednom u 50 godina, ali nama se desilo u dvije utakmice! U dvije utakmice imali smo 65 šuteva! O posjedu lopte ni ne govorim! Sudbina nije bila na našoj strani", rekao je Montela poslije meča.
"Nikad neću kritikovati ove igrače"
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Turska je u prvom meču Mundijala izgubila od Australije (0:2) i zato je jedina poslije dva kola u grupi bez ijednog boda. U posljednjem kolu će se oprostiti protiv Amerike, koja je sa šest bodova najuspješnija.
"Nikada neću reći: 'Ovaj je mogao više, onaj je mogao bolje.' Uvijek gledam želju i borbenost fudbalera. Svi su se borili nevjerovatno. Postojala je ogromna želja. Tokom cijelog procesa rada na kontinuitetu svi su radili i svi su se maksimalno trudili, ali nažalost nije uspjelo", rekao je Montela.
Turska je čekala nastup na Svjetskom prvenstvu još od 2002. godine i oprostiće se od Sjedinjenih Država u petak 26. juna u 4 ujutru, kada će odigrati posljednji meč, protiv SAD.
Bonus video: Turska - Paragvaj 0:1