Prvi crveni karton zbog pokrivanja usta u istoriji: Odmah primijenjeno novo "Vinisijusovo pravilo"

Paragvajski fudbaler Migel Almiron dobio prvi crveni karton zbog pokrivanja lica rukom tokom svađe. Prvi je isključen zbog toga u istoriji Svjetskog prvenstva

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Reprezentativac Paragvaja Migel Almiron dobio je crveni karton jer je u toku svađe sa turskim fudbalerom Mertom Muldurom prekrio lice rukom da bi mu nešto rekao. Taj gest skupo je koštao i njega i njegov tim u 45+3. minutu, jer je automatski dobio crveni karton u skladu sa novim pravilima, a sve to pri vođstvu svog tima 1:0.

"Desetka" Paragvaja koja je u prvom kolu Svjetskog prvenstva dobila žuti zbog simuliranja sada je uradila nešto toliko glupo da će sebi sigurno teško oprostiti. Istorijski crveni karton pokazao je sudija iz El Salvadora Ivan Barton (35) na utakmici Turska - Paragvaj.

Pogledajte tu situaciju i isključenje dugogodišnjeg veziste Njukasla koji od 2025. igra u Americi za Atlantu.

Crveni karton zbog pokrivanja lice rukom na Paragvaj Turska Izvor: YouTube/TV Arena sport

"Vinisijusovo pravilo"

Ovo pravilo FIFA je ustanovila uoči početka Svjetskog prvenstva, a da bi spriječila situacije u kojima se često nalazi napadač Real Madrida Vinisijus Žunior. Protivnici mu prilaze, nešto mu kažu, a onda on trči po terenu tražeći sudiju i zaklinjavši se da ga vrijeđaju na rasnoj osnovi.

Pravilo je inspirisano "Slučajem Prestijani", u kojem je igrač Benfike kažnjen jer je nešto rekao Vinisijusu nakon što je sakrio lice.

Nevjerovatan meč i tragedija Turske na kraju

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Utakmica Paragvaj - Turska ostaće upamćena po najbržem golu na Svjetskom prvenstvu, "palom" već u 66. sekundi utakmice, za šokantno vođstvo Južnomerikanaca.

Ispostavilo se da je taj pogodak Matijasa Galarze bio dovoljan za senzacionalnu pobjedu Paragvaja, izborenu uprkos čak 32 udarca ka golu njihovog tima. Turska je tako šokantno ispala sa Svjetskog prvenstva već u grupnoj fazi.