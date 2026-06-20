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Maroko pobijedio Škotsku za samo 72 sekunde: Brazilu se komplikuje borba za prvo mjesto

Maroko pobijedio Škotsku za samo 72 sekunde: Brazilu se komplikuje borba za prvo mjesto

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Maroko pobijedio Škotsku 1:0 i izjednačio se sa Brazilom

Maroko pobijedio Škotsku 1:0 Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Najraniji gol na sa Svjetskom prvenstvu, u 72. sekundi, bio je dovoljan Ismaelu Saibariju da donese pobjedu Maroku protiv Škotske 1:0 u 2. kolu Svjetskog prvenstva. Udarcem pod prečku on je donio 4. bod afričkoj selekciji i bio je to njegov drugi gol na Mundijalu, jer se u prošlom kolu "upisao" u remiju protiv Brazila 1:1.

Na asistenciju Brahima Dijaza, Saibari je učinio da Maroko dočeka posljednje kolo i meč protiv autsajdera Haitija sa četiri osvojena boda, koliko od subote u zoru ima u Brazil. U posljednjem kolu, 25. juna, šampion Afrike "za zelenim stolom" igraće protiv najslabije ekipe u grupi, Haitija, i imaće šansu da uđe u nokaut fazu sa sedam bodova.

Kao polufinalista prošlog Svjetskog prvnstva, Maroko je imao iskustvo da sačuva rano stečenu prednost protiv Škotske u Foksborou. Ostrvljani poslije ovog poraza imaju tri boda i igraće za iznenađenje u posljednjem kolu protiv Brazila, a na prethodnih osam Mundijala ispadali su u grupnoj fazi.

Pokušali su sve škotski igrači da izbjegnu poraz od Maroka, Skot Mektominiji je tražio penal zbog starta na sebi, a u završnici meča igrao je i centarfora, ali nije bilo dovoljno za izjednačenje. 

Pogledajte kako je izgledao taj meč:

Maroko Škotska
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Pogledajte kako izgleda tabela Grupe C:



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Mundijal 2026 Maroko Škotska

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