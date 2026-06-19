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Amerikanci ovjerili plasman u nokaut fazu: Australijanci nisu iskoristili svoje šanse, povrijedio se sudija

Amerikanci ovjerili plasman u nokaut fazu: Australijanci nisu iskoristili svoje šanse, povrijedio se sudija

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Amerikanci poslije dva kola obezbijedili plasman dalje, Australija ima za čime da žali...

Amerikanci pobijedili Australiju i prošli u drugu fazu Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija SAD-a plasirala se u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, pošto je u 2. kolu Grupe D slavila protiv Australije sa 2:0. Amerikanci su imali ogroman adut na svojoj strani, pošto im je publika na stadionu u Sijetlu davala veliki vjetar u leđa.

Izabranici Maurisija Poketina su dominirali u prvom poluvremenu, Australijanci su konstantno bili u podređenom položaju, a nisu imali ni sreće.

Reprezentacija SAD-a je povela već ranoj fazi meča (11. minut) kada je autogol postigao Australijanac Burdžes. Bio je to jako lijep napad napad Amerikanaca sa leve strane, fudbaler Australije nije uspio da se zaustavi i zakucao je loptu u svoju mrežu.

Dominirala je domaća selekcija u nastavku, a drugi gol je viđem u samom finišu prvog poluvremena. Šutirao je Dest, Friman je odbitak ubacio u mrežu, a poslije konsultacije VAR-a otklonjene su sve dileme, pa je slavlje na tribinama moglo da počne.

Australijanci su bili dosta bolji u drugom poluvremenu, imali su incijativu, stvarali su šanse, ali nisu uspjeli to da pretvore u gol. Amerikanci su uspjeli da odbiju sve nalete I na kraju slave zahvaljujući boljoj igri u prvom poluvremenu.

Najbolju šansu na utakmici propustio je kapiten Australije Souter u 85. minutu, a do kraja smo gledali igru nerava. Bilo je dosta tenzija na terenu, na ivici tuče, a na kraju se povrijedio i njemački sudija Feliks Cvajer.

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