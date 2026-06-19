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"Igraju na našim stadionima i traže da platim punu cijenu": Amerikanac zarađuje 12 miliona godišnje i hoće popust

"Igraju na našim stadionima i traže da platim punu cijenu": Amerikanac zarađuje 12 miliona godišnje i hoće popust

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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NFL igrač Kemren Kurl se javno požalio na cijene karata na Svjetskom prvenstvu i tvrdi da oni treba da dobiju popust zbog stadiona.

NFL igrač Kemren Kurl se žali na cijene karata na Mundijalu Izvor: Steph Chambers / Getty images / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu je u toku i počeli su mečeve druge runde u grupnoj fazi. Često se priča o problemima u organizaciji, odlukama FIFA koje niko ne razumije, a sad se javio poznati NFL igrač Kemren Kurl (27) koji je dao izjavu koja je privukla ogromnu pažnju. Mečevi u Americi igraju se na stadionima na kojima se igra američki fudbal i očekivao je da će pojedinci zbog toga da dobiju povlastice.

Gostovao je u jednom podkastu gdje su ga pitali da li planira možda da ode na neku utakmicu Mundijala. Zarađuje 12 miliona dolara godišnje i očekivali su drugačiji odgovor od onog koji je uslijedio.

"Ne. Zato što očekuju od mene da platim punu cijenu. Igraju na našim stadionima, ali tako je kako je. Gledaću mečeve na televiziji", poručio je Kurl.

On trenutno igra za Los Anđeles Remse, a prije toga je igrao za Vašington. Upravo na SoFi stadionu, koji je dom Remsa igrala je reprezentacija BIH protiv Švajcarske, kada je upisala ubjedljiv poraz 4:1.

U martu ove godine Kurl je potpisao trogodišnji ugovor od 36 miliona dolara, koji može da naraste do 39 u zavisnosti od određenih bonusa u ugovoru.

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Mundijal 2026

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